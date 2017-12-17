نامه ای که موضوع سوال از آخوندی را ۵ دقیقه ای حل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سؤال احمدی لاشکی نماینده نوشهر از وزیر راه و شهرسازی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ این سؤال در مورد علت عدم رفع مشکلات مالکین اراضی اطراف فرودگاه نوشهر بود.

پیش از این در آبان ماه سال ۹۵ این سؤال در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفته بود.

در گزارش کمیسیون عمران آمده است: «احمدی لاشکی در جلسه مشترک با وزیر راه و شهرسازی اظهار نموده است با نصب دستگاه‌های کمک ناوبری و کاهش ارتفاع تقرب، اراضی شهری واقع در مسیر باند تقرب دارای محدودیت ارتفاع ساخت و ساز شده و از این حیث، حقوقشان نسبت به دیگر اراضی مجاور فرودگاه تضییع گردیده و بایستی جبران گردد که یکی از راه‌ها، تملک این اراضی توسط فرودگاه است».

قبلاً این موضوع از طریق شرکت فرودگاه‌ها پیگیری و مقرر گردید ۷۰ درصد بهای اراضی هنگام تملک و ۳۰ درصد هنگام تنظیم اسناد پرداخت شود، اما با تغییر مدیریت شرکت فرودگاه‌ها، اجرای این تصمیم متوقف شد.

وزیر راه و شهرسازی نیز در آبان ماه در کمیسیون عمران اعلام کرده است «اولاً این اراضی زراعی و فاقد قابلیت ساخت و ساز بوده، لذا با کاهش ارتفاع تقرب، حقی ضایع نمی‌گردد؛ ثانیا این اراضی مورد نیاز فرودگاه نبوده و توجیه قانونی برای تملک آنها وجود ندارد».

احمدی لاشکی از پاسخ‌های وزیر در کمیسیون قانع نشد، لذا سؤال به صحن علنی ارسال شده است.

در ابتدای جلسه قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر گفت: شب گذشته وزیر راه نامه‌ای به مدیرعامل فرودگاه‌ها آقای مه‌آبادی داده و اعلام کرده است ظرف یک ماه این موضوع پیگیری شود.

نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای مه‌آبادی هم صبح امروز در جلسه‌ کمیسیون عمران اعلام کرد «بررسی موضوع هر چه زودتر انجام می‌شود و کلیه محدودیت‌ها برای رفع تملک اراضی برداشته خواهد شد».

احمدی لاشکی گفت: این نامه نیم ساعت پیش توسط آقای مه‌آبادی مدیرعامل فرودگاه‌ها به بنده داده شده که اگر زودتر داده می‌شد، سؤال را مطرح نمی‌کردم.

وی از آقای آخوندی خواست که اعلام کند این نامه مورد تائید ایشان است.

در ادامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جایگاه قرار گرفت و اعلام کرد: این نامه مورد تائید من است و ظرف یک ماه پیگیری خواهد شد.

وی از نمایندگان مجلس برای تصویب بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۷، درخواست یاری کرد.

این سؤال به مدت پنج دقیقه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و احمدی لاشکی اعلام کرد: با توجه به موضع شفاف وزیر و نامه‌ای که ارائه شده تا ظرف یک ماه مشکلات مردم برطرف شود، از پاسخ‌های وزیر قانع شده است.