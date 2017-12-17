فرایند احداث هتل در یزد طولانی است/نیاز به ۵۵۰۰ تخت اقامتی در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نصیری در کارگروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد با اشاره به بهبود وضعیت گردشگری استان اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت گردشگری از سال ۹۱ به بعد رشد خوبی داشته و در سال گذشته رشد آن تقریبا پنج برابر شده است.

وی با بیان اینکه اقداماتی برای زیرسازی توسعه گردشگری در حال انجام است، ادامه داد: بر اساس برآوردها زیرساخت‌های استان باید متناسب با حضور گردشگران رشد پیدا کند که بر این اساس اقداماتی در حال پیگیری است تا به نتیجه برسیم.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از جمله این اقدامات را افزایش ظرفیت تختخوابی در استان دانست و گفت: در حال حاضر در سطح استان برای اقامت گردشگران پنج هزار و ۵۰۰ تخت موجود داریم اما باید این تعداد را به ۱۱ هزار تخت برسانیم.

وی با بیان اینکه ورود هر گردشگر به کشور و استان ارزآوری خوبی به همراه خواهد داشت که به دنبال آن اشتغالزایی نیز صورت می گیرد، اظهار داشت: درآمد ارزی گردشگران به ازای هر گردشگر که معادل ۱۳۷۵ دلار برای یک هفته هزینه می کند، در ایران و استان یزد با ماندگاری یک شب هر گردشگر به ۳۷۰ دلار می رسد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با تاکید بر اینکه به دنبال رشد درآمد از صنعت گردشگری هستیم، اضافه کرد: بخش خصوصی توان رشد ارزآوری از این طریق را دارد و لازم است تا توجه ویژه ای به آن داشته باشیم.

وی از جمله مشکلات و موانع پیش روی توسعه گردشگری را نبود هتل پنج ستاره در استان برشمرد و عنوان کرد: در حال حاضر برای هتل های چهار ستاره نیز طرح توسعه آغاز شده و تعدادی نیز در آستانه بهره برداری است.

نصیری با بیان اینکه مواردی از هتل ها نیز مشکل مدیریتی دارند، گفت: همچنین پنج هتل ۵ ستاره در دست ساخت است و پیشرفت های فیزیکی خوبی داشته که از این تعداد سه هتل در شهر یزد است اما متاسفانه هنوز عملیات اجرایی آن هم آغاز نشده است.

وی از دیگر مشکلات در این زمینه را طولانی شدن فرایند واگذاری ها برای احداث هتل برشمرد و عنوان کرد: در حوزه تسهیلات نیز مشکلاتی وجود دارد از جمله اینکه از داخل استان تسهیلاتی به این حوزه تعلق نمی گیرد.