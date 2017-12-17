جوانان هویزه و دشت آزادگان از بیکاری رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر، ناظم ثبوتی صبح امروز در نشست مشترک با مدیران وزارت نفت اظهارکرد: چاه های متعدد استخراج نفت در محدوده شهرستان هویزه قرار دارد و با توجه به وجود صنایع و چاه های نفت در محدوده این شهرستان، انتظار می رود شرکت نفت در جذب نیروهای بومی منطقه بیش از پیش اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه جوانان زیادی در شهرستان های هویزه و دشت آزادگان، جویای کار هستند و از معضل بیکاری رنج می برند، بیان کرد: مدیران شرکت های نفتی باید در به کارگیری نیروهای بومی منطقه توجه بیشتری داشته باشند تا از این طریق بخشی از مشکل بیکاری که در شهرستان شاهد آن هستیم، به حداقل برسد.

ثبوی همچنین به تعدیل و اخراج نیروهای شاغل در شرکت های که بعد از بهره برداری پروژه های نفتی صورت می گیرد، انتقاد کرد و گفت: مردم از این بابت اعتراض دارند و لازم است تا مدیران نفتی در این خصوص تجدید نظر کنند.

این مقام مسئول در فرمانداری هویزه بیشان کرد: تعامل سازنده شرکت مهندسی و توسعه نفت در بهسازی روستاها، توسعه طرح های عمرانی، آموزشی، بهسازی جاده های ارتباطی، می تواند در تغییر چهره شهرستان بسیار موثر باشد.

نرخ بیکاری در هویزه و دشت آزادگان نگران کننده است

همچنین نماینده مردم هویزه و دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست، نرخ ۳۸ درصدی بیکاری مردم دشت آزادگان و ۲۴ درصدی مردم شهرستان هویزه را بسیار نگران کننده خواند و افزود: شرکت های نفتی در این شهرستان ها باید با صداقت به وعده هایی که از پیش داده اند، عمل کنند.

قاسم ساعدی افزود: وزیر نفت در سفر به منطقه از حل مشکل بیکاری جوانان این شهرها خبر داد و بر همین اساس باید مدیران نفتی با اقدامات خود نسبت به تعهدی که زنگنه ایجاد کرده، اقدام کنند و در این خصوص حمایت های لازم انجام می شود تا بخشی از مشکل مردم در زمینه بیکاری رفع شود.

همچنین در ادامه این نشست، مشاور اجتماعی وزیر نفت با تاکید بر اینکه شرایط موجود در این شهرستان ها باید مورد توجه هرچه بیشتر صنعت نفت قرار بگیرد، اظهار کرد: با وجود ذخایر نفتی متعدد در منطقه، وزیر نفت نگاه ویژه ای به رفع مشکلات شهرهای هویزه و دشت آزادگان دارد.

سید امیر طالبیان تصریح کرد: مدیران و پیمانکاران صنعت نفت باید حساسیت بیشتری به این مناطق داشته باشند و با ایجاد زیرساخت های متعدد، رضایت مردم را فراهم کنند.