ایجاد شغل از سوی شرکت های نفتی برای جوانان بومی هویزه دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم عگیری ظهر امروز دوشنبه در جلسه مشترک با امام جمعه و رئیس اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی شهرستان هویزه که با محوریت حمایت قضائی از جوانان بومی و پیگیری مسئله بیکاری برگزار شد، اظهار کرد: عدالت شغلی، استفاده از ظرفیتهای بومی باید در اولویت برنامههای اشتغالزایی قرار گیرد.
وی افزود: شفافیت، عدالت، قانونمداری سه رکن اساسی برای ساماندهی، حل معضلات حوزه اشتغال بهویژه در مناطق دارای ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی مانند هویزه است.
دادستان عمومی، انقلاب شهرستان هویزه با اشاره به معضل بیکاری جوانان بومی عنوان کرد: در راستای انجام وظیفه ذاتی دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه، موضوع اشتغال نیروهای بومی بهصورت مستمر رصد، پیگیری خواهد شد.
حجت الاسلام عگیری تصریح کرد: شفافیت در اجرای قوانین، مقررات استخدامی، اولویت جذب نیروی بومی در شرکتهای نفتی منطقه بدون شائبه دخالت، اعمال نفوذ پیمانکاران غیربومی از مطالبات جدی مردم، مورد تأکید این دادستانی است.
وی افزود: مردم شهرستان هویزه انتظار دارند به همان میزان آلودگیهای ناشی از فعالیت صنایع نفتی، از منافع، عوائد آن نیز بهرهمند شوند که یکی از مهمترین این مطالبات، استخدام نیروهای بومی دارای صلاحیت شغلی است.
