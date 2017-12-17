تشنج در مجلس به دلیل قطع میکروفن نقوی/ فحاشی نماینده اصلاح طلب

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نطق میان دستور محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران و واکنش نمایندگان به اظهارات وی و نحوه اداره جلسه نایب رئیس دوم مجلس، برای دقایقی باعث بروز تشنج در صحن مجلس شد.

صادقی در بخشی از نطقش که عمدتاً به موضوع فساد و مشکلات اداری اختصاص داشت، با طرح این سؤال که آیا ما نمایندگان عُصاره فضائل ملت هستیم، مدعی شد: ما عصاره فضائل شورای نگهبان هستیم؛ رد صلاحیت‌های شورای نگهبان حتماً از سر خیراندیشی و مصلحت است، اما مانع حضور افرادی شده است که جرأت مبارزه با فساد را داشته باشند.

پس از پایان نطق صادقی، سید علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر، درخواست وقت برای ارائه تذکر آئین‌نامه‌ای مطابق ماده ۷۹ آئین‌نامه را ارائه کرد و در سخنانش گفت: حرمت امامزاده را متولی آن را باید نگه دارد؛ این ادبیات که مجلس عصاره شورای نگهبان است، یعنی چه؟ این حرف چقدر از منطق حقوقی و عقلانیت برخوردار است؟

وی افزود: اگر این‌طور باشد، آیا حضور شما در این جایگاه مشروعیت دارد و شرعاً حق مخالفت و موافقت و رأی‌ دادن را دارید!؟

این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی سوگند می‌خوریم، یعنی پذیرفته‌ایم که نماینده مردم هستیم؛ بنابراین این ادبیات به نفع گوینده است و نه به نفع مردم؛ شورای نگهبان، مجلس و هر دستگاهی به وظایف خودش عمل می‌کند، هر چند ممکن است اشکالاتی هم باشد، اما چیزی نگوییم که باعث سوءاستفاده شود.

علی مطهری در پاسخ به این نماینده، ضمن پذیرش تلویحی تذکر او گفت: البته اینکه مجلس عصاره فضائل شورای نگهبان باشد، یعنی عصاره یک عده افراد فاضل و متقی است و این توهین نیست؛ هر چند تذکر شما وارد است.

پس از ادیانی، سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین هم درخواست وقت برای ارائه تذکر مطابق ماده ۷۹ را داشت که علی مطهری با این توجیه که این تذکر یکبار مطرح شده، به وی اجازه سخن گفتن نداد، اما اصرار و اعتراض نقوی حسینی باعث شد تا میکروفن وی روشن شود.

نقوی حسینی در سخنانش خطاب به مطهری گفت: شما نایب رئیس مجلس هستید و باید طبق آئین‌نامه عمل کنید؛ شما باید حرف های نماینده را بشنوید و بعد درباره وارد بودن یا نبودن آن، اظهارنظر کنید.

وی افزود: این‌قدر مجلس را تضعیف نکنید و بگذارید نمایندگان حرفشان را بزنند؛ مجلس عصاره فضائل ملت است و اگر کسی آن را عصاره شورای نگهبان بداند، یعنی این مجلس عصاره فضائل ملت نیست.

در این هنگام مطهری به میانه سخنان نقوی آمد و با بیان اینکه این موضوع گفته شده است، میکروفن وی را قطع کرد.

نقوی حسینی هم به نشانه اعتراض مقابل جایگاه رفت و با عصبانیت خطاب به مطهری گفت: شما حق قطع میکروفن نماینده را ندارید، مطهری هم گفت شما همان حرف‌ها را تذکر دادید.

بالا گرفتن بحث میان مطهری و نقوی حسینی و عصبانیت نقوی باعث شد تا برخی نمایندگان از جمله احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه دور نقوی جمع شده و او را آرام کنند و به سمت صندلی‌اش هدایت کنند. اما در حالی که شرایط به سمت آرام شدن می‌رفت، ناگهان محمدرضا تابش عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس به سمت نقوی حسینی آمد و با فریاد خطاب به وی گفت «تو عصاره فضائل ملت هستی کثافت؟»

این وضعیت باعث شلوغ شدن فضای میانی مجلس و تشنج برای دقایقی شد، اما در نهایت با میانجی‌گری چند نماینده دیگر از جمله کوچکی‌نژاد، سبحانی‌فر و ساداتی‌نژاد، فضا آرام شد و مجلس دستور خود را از سر گرفت.