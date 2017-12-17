فصل هفتم کاوش های باستان شناسی شهر تاریخی جرجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، ابراهیم کریمی اظهار کرد: گروه کاوش و گمانی زنی شهر تاریخی گرگان (جرجان) به سرپرستی دکتر محمد مرتضایی عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان شناسی از بسیتم آذر ماه سال جاری برای بررسی و گمانه زنی فصل هفتم پژوهش های باستان شناسی شهر تاریخی جرجان به شهرستان گنبد کاووس اعزام شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت پایگاه شرق استان برای حفظ و امنیت از میراث گران بهای شهر تاریخی جرجان به صورت مستمر در محل کاوش، حضور دارند.

گفتنی است شهر تاریخی گرگان (جرجان) در شهرستان گنبدکاووس با شماره ۷۲۶ در سال ۱۳۴۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

شهر باستانی گرگان مرکز ایالت تاریخی گرگان که در منابع جغرافیایی تاریخی به شهر جرجان معروف است در جنوب غربی شهر امروزی گنبدکاووس و در ۸۵ کیلومتری شمال شرقی شهر استرآباد (گرگان امروزی) قرار دارد.

شهر جرجان یکی از بلاد معتبر در دوره های سامانیان، آل زیار و سلجوقیان بوده که بر اثر حملات مغول ها در ۶۱۷ هجری قمری از بین رفته است. این شهر بر روی ویرانه شهری از دوران پارتی و ساسانی با وسعتی در حدود ۱۲۰۰ هکتار ساخته شده است و از لحاظ معماری شهرسازی بسیار پیشرفته بوده است.