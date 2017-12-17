به گزارش بازرگانی مهر، رسیدن به این آرزو و ادامه تحصیل، دیگر کار سختی نیست. واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد، امکان تحصیل آسان را فراهم کرده است.

تحصیل آنلاین و شرکت در امتحانات در مراکز استان‌ها

دانشجویان در واحد الکترونیکی دیگر در ترافیک نمی‌مانند. برای رسیدن به کلاس استرسی ندارند. اگر به کلاسی نرسیدند می توانند فایل ضبط شده کلاس را مشاهده کنند. حتی اگر خواستند درسی را مرور کنند، می‌توانند بارها و بارها به فایل ضبط شده دسترسی داشته باشند. استاد به صورت آنلاین به آنها تدریس خواهد کرد. در کلاس آنلاین امکان صحبت با استاد، سوال پرسیدن و یا ارائه فایل پی دی اف یا ویدیو و صوت فراهم است. برای اتصال به کلاس تنها نیاز به یک گوشی یا یک لبتاب و یک خط اینترنت است.

تمام افراد از سراسر ایران می توانند در واحد الکترونیکی درس بخوانند. البته قرار نیست برای امتحان پایان ترم به تهران سفر کنند. بلکه می توانند در مرکز استان خود، در امتحان شرکت کنند. هم اکنون امتحانات واحد الکترونیکی در ۳۷ شهر مختلف برگزار می‌شود.

تحصیل و اخذ مدرک معتبر در بیش از ۲۰۰ رشته کارشناسی ارشد

مزیت دیگر این واحد امکان تحصیل در بیش از ۲۰۰ رشته مختلف است. هم اکنون این دانشگاه حدود ۲۰ هزار دانشجو دارد. دانشجویان نیز پس از فارغ التحصیلی، مدرک معتبر دانشگاه آزاد را دریافت خواهند کرد. واحد الکترونیک هم اکنون بزرگترین دانشگاه مجازی در کل خاور میانه است.

دانشجویان این واحد نسبت به دیگر دانشجویان دانشگاه آزاد، ارزانتر تحصیل می کنند. کلیه دانشجویان ورودی ۹۶ به بعد، به میزان ۱۰ درصد در شهریه ثابت تخفیف می‌گیرند. علاوه بر این امکان دریافت ۵ نوع وام تحصیلی نیز وجود دارد که باعث شده دانشجویان دغدغه مالی برای تحصیل نداشته باشند.

دانشجویان برتر نیز از تخفیفات ویژه ای برخوردار می شوند. خانواده ای که دارای دو دانشجو در دانشگاه آزاد است، تخفیف مضاعفی دریافت خواهد کرد. پوشش بیمه حوادث دانشجویی، مزیت اقتصادی دانشجویان واحد الکترونیکی است.

چگونگی دانشجو شدن در واحد الکترونیکی

شما ابتدا باید در کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام کنید. پس به سایت SANJESH.ORG مراجعه کنید. تنها تا امروز (یکشنبه) فرصت دارید که در کنکور ثبت نام کنید. در اردیبهشت‌ماه سال بعد کنکور برگزار خواهد شد. پس از اعلام نتایج در تیرماه، شما می توانید واحد الکترونیکی را برای ادامه تحصیل انتخاب کنید.

خیلی زود ثبت نام کنید تا در مهر ۹۷ دانشجوی واحد الکترونیکی باشید.