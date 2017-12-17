نمایشگاه سفال و سرامیک برگزار می شود

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، این نمایشگاه که متشکل از آثار سفال و سرامیک بشیر احمدی از استان همدان است از دیروز ۲۵ آذر ۹۶ در ساختمان شماره یک سازمان میراث‌فرهنگی برپا شد و تا چهارشنبه نیز ادامه دارد. احمدی اهل لالجین است و بیش از ۲۸ سال در این رشته فعالیت می‌کند.

او درباره این رشته هنری گفت: «ابتدا ظرف خام یعنی سفال پخته شده ظروف و هر کالایی را از سفالگر تهیه می‌کنم و بعد با نقاشی طرح‌ها و اشکال مختلف را با لعاب در رنگ‌های مختلف روی آن می‌کشم. سپس پخت کالا در چند مرحله انجام می‌شود تا محصول نهایی آماده شود.»

احمدی ادامه داد: «آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ نوع از ظروف کاربردی خانه و آشپزخانه در مدل‌ها، اندازه‌ها و رنگ‌های مختلف است.»