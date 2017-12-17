نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی با حضور روحانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور اعلام کرد که نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور برگزار می شود.

اسماعیلی ضمن اعلام این مطلب افزود: در این اجلاس پس از تقدیم گزارش دستگاههای منتخب از عملکرد خود در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی، رییس جمهور نیز به موجب بند ۵ سازوکار اجرا و نظارت بر منشور، گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع در زمینه تحقق منشور حقوق شهروندی را به مردم ارائه می کند.

وی توضیح داد: بعد از رونمایی از منشور حقوق شهروندی در آذر ۹۵، دکتر روحانی رییس جمهور طی بخشنامه ای به همه دستگاه ها، وظایف مشترک و اختصاصی هر دستگاه به شرح مواد مرتبط و مندرج در منشور را به آنها ابلاغ کرد.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور گفت: به موجب این بخشنامه، همه دستگاه ها موظف شدند تا اسفند ۹۵، گزارشی از تدابیر اجرایی، اداری و آموزشی در خصوص منشور حقوق شهروندی در دستگاه خود را به دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی ارائه دهند.

در اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی همچنین از مجموعه مقالات در باب منشور حقوق شهروندی رونمایی می شود.