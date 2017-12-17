پروژه استخراج اورانیوم در عربستان کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «عکاظ»، «زهیر نواب» رئیس سازمان زمین شناسی عربستان اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دستور داده است تا پروژه استخراج اورانیوم در این کشور آغاز شود.

نواب روز گذشته با حضور در منطقه «اصفر ثویلیل» وابسته به استان «الحائط» در منطقه «حائل» آغاز پروژه استخراج اورانیوم و توریوم را کلید زد که این پروژه با همکاری سازمان زمین شناسی عربستان، شهرک ملک عبدالله برای انرژی هسته ای و تجدید پذیر و یک تیم چینی به مدت دو سال اجرایی خواهد شد.

نواب اعلام کرد که محمد بن سلمان دستور داده تا این پروژه در راستای اهداف عربستان برای استخراج اورانیوم و توریوم به منظور استفاده صلح آمیز از آن در زمینه تولید برق و شیرین سازی آب و جایگزین کردن انرژی هسته ای به جای نفت، اجرا شود.

رئیس سازمان زمین شناسی عربستان تأکید کرد که این کشور به دنبال استفاده نظامی از انرژی هسته ای نیست و با همکاری با شرکت های چینی پروژه استخراج اورانیوم را در بازه زمانی دو ساله اجرایی خواهد کرد.

بر اساس چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان این کشور می خواهد وارد باشگاه قدرت های هسته ای جهان شده و بخشی از این چشم انداز به محق کردن این پروژه مربوط می شود و با کمک «طرح ملی انرژی هسته ای» انرژی هسته ای به چرخه انرژی در این کشور وارد می شود.

با جدی شدن اقدامات عربستان برای وارد شدن به صف کشورهای دارای فناوری هسته ای کمیته روابط خارجه سنا اخیرا نشستی را در این زمینه برگزار کرده و روند مذاکره واشنگتن با عربستان در زمینه همکاری هسته ای غیرنظامی را مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس خبری که در این زمینه رویترز منتشر کرده دولت آمریکا در حال ارزیابی و سنجش این مسئله است که آیا در توافق مزبور مجوز غنی سازی اورانیوم را بگنجاند یا خیر.

مقامات عربستان سعودی ادعا می کنند که خواهان دستیابی به سطح خودکفایی در تولید سوخت هسته ای هستند و قصد ندارند که فناوری هسته ای را به سمت مقاصد نظامی منحرف نمایند! این درحالی است که در گفتگوهای پیشین میان واشنگتن- ریاض، مقامات عربستان سعودی از امضای قراردادی که این کشور را از غنی سازی اورانیوم محروم سازد، امتناع کرده اند.