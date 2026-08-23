۷۴ درصد بودجه شهرداری صرف عمران شد؛ آماده مناظره فنی با نماینده هستم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسن قایدگیوی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح عملکرد یکساله شهرداری، به پرسشهای مطرحشده درباره وضعیت آب، درمانگاه، بودجه، پروژههای عمرانی، نیروهای خدماتی و برنامههای درآمدزایی شهرداری پاسخ داد و بر ضرورت تفکیک وظایف دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی درباره مطالبه مردم برای رفع مشکل آب آشامیدنی و احداث درمانگاه در سپیدار اظهار کرد: تأمین آب آشامیدنی و احداث درمانگاه در زمره وظایف ذاتی شهرداری نیست و به ترتیب شرکت آب و فاضلاب و دانشگاه علوم پزشکی متولی این امور هستند.
شهردار سپیدار بویراحمد افزود: شهرداری در این زمینه وظیفهای جز پیگیری و مطالبهگری ندارد و مکاتبات لازم با استاندار و مسئولان مربوطه انجام شده است.
قایدگیوی با تأکید بر اینکه شورای شهر نیز باید این مطالبات را دنبال کند، گفت: مشکل اصلی مردم سپیدار آب و درمانگاه است و پیگیریهای لازم برای رفع این مشکلات انجام شده و امیدواریم با همکاری مسئولان استانی شاهد حل آنها باشیم.
۷۴ درصد بودجه شهرداری در مسیر عمران هزینه شد
وی با اشاره به عملکرد مالی شهرداری سپیدار گفت: بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۹ میلیارد تومان بود، اما با پیگیریهای انجامشده در سطح استان و مرکز، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار اضافه جذب شد.
شهردار سپیدار ادامه داد: ۷۴ درصد منابع در پروژههای عمرانی و خدمات شهری هزینه شده و مابقی به هزینههای جاری اختصاص یافته است؛ این میزان در مقایسه با استاندارد ۶۰ به ۴۰، عملکرد قابل قبولی محسوب میشود.
قایدگیوی از اجرای ۱۵ هزار مترمربع آسفالت معابر شهر خبر داد و افزود: خیابانهای اصلی سپیدار نیز بهزودی تکمیل میشود.
تعریف سه پروژه برای ایجاد درآمد پایدار
وی با اشاره به برنامه شهرداری برای کاهش وابستگی به اعتبارات دولتی، از تعریف سه پروژه مهم برای آینده سپیدار خبر داد و گفت: احداث دامشهری در زمینی به وسعت ۳۰ هکتار، ایجاد نهالستان ۱۸ هکتاری و احداث پارک گردشگری در حاشیه رودخانه سپیدار از جمله طرحهای پیشبینیشده است.
شهردار سپیدار بیان کرد: دامشهری با هدف ساماندهی دامهای موجود در سطح شهر، نهالستان برای تولید گل و گیاه مورد نیاز کشور و پارک گردشگری نیز با همکاری مالکان و مسئولان برای ایجاد درآمد پایدار و کاهش مشکلات شهری دنبال میشود.
سپیدار برای تبدیل شدن به شهر گردشگری نیازمند زیرساخت است
قایدگیوی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری سپیدار گفت: ایده تبدیل سپیدار به یک شهر توریستی زمانی محقق میشود که زیرساختهای لازم از جمله مبلمان شهری، فضای سبز و امکانات اقامتی فراهم شود.
وی افزود: نمیتوان بدون ایجاد زیرساخت انتظار جذب گردشگر داشت و ابتدا باید بسترهای لازم برای حضور گردشگران فراهم شود.
شهرداری در جذب نیروهای پیمانکار دخالت ندارد
شهردار سپیدار در پاسخ به پرسشی درباره نیروگیری شرکتهای خدماتی اظهار کرد: شهرداری در جذب نیرو توسط پیمانکاران دخالتی ندارد و وظیفه شهرداری نظارت بر عملکرد شرکتهای خدماتی است.
قایدگیوی افزود: پیمانکاران موظف به رعایت قوانین هستند و قراردادها نیز بر اساس استعلام از سامانههای رسمی منعقد میشود. جذب نیروی انسانی برای شهرداری نیز از مسیر آزمون و با مجوز سازمان مرکزی انجام خواهد شد.
آمادگی برای مناظره فنی با نماینده مجلس
وی در واکنش به موضوع مناظره با نماینده مجلس گفت: مناظره نباید به تخریب سیاسی تبدیل شود؛ اگر مردم و رسانهها صلاح بدانند، برای گفتوگوی فنی درباره مسائل عمرانی و عملکرد شهرداری آمادگی دارم.
شهردار سپیدار تصریح کرد: نماینده محترم نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و شفافیت در این زمینه به نفع مردم خواهد بود.
پاسخ شهردار به ادعاهای مطرحشده درباره قراردادها
قایدگیوی درباره ادعاهای مطرحشده پیرامون رانت یا سفارشهای غیرقانونی نیز گفت: تمام قراردادهای شهرداری از طریق سامانههای رسمی و با استعلام قانونی منعقد شده و مدارک آن موجود و قابل ارائه است.
وی تأکید کرد: هدف شهرداری عدالت، شفافیت و جلب رضایت مردم است و اجازه داده نمیشود افراد به شکل غیرقانونی در امور شهرداری دخالت کنند.
پیگیری طرحهای خدماتی و فرهنگی سپیدار
شهردار سپیدار همچنین از پیگیری برای احداث سرویس بهداشتی عمومی، نصب دستگاه عابر بانک در کنار پست بانک، جمعآوری سگهای ولگرد، تصویب طرح هادی شهری و ایجاد فرهنگسرا خبر داد.
قایدگیوی گفت: جمعآوری سگهای ولگرد در چند مرحله انجام شده، اما برای حل کامل این مشکل به همکاری منطقهای و تجهیزات تخصصی نیاز است
وی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ هویت فرهنگی سپیدار اظهار کرد: برای احداث فرهنگسرا نیز درخواست اعتبار ارائه شده تا زمینه ثبت، حفظ و انتقال فرهنگ و هویت شهر به نسلهای آینده فراهم شود.
شهردار سپیدار در پایان با بیان اینکه درآمد فعلی شهرداری از محل عوارض و اعتبارات دولتی محدود است، گفت: هدفگذاری اصلی شهرداری حرکت به سمت درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به منابع دولتی است.
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