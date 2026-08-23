به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی افشین یگانه، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه، کیوان ولیانی به‌عنوان سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کرمانشاه منصوب شد.

ولیانی با این حکم مسئولیت مدیریت جمعیت هلال‌احمر شهرستان کرمانشاه را بر عهده گرفت و فعالیت خود را در این جایگاه آغاز کرد.

همزمان با این تغییر مدیریتی، علیرضا نیایش، رئیس پیشین جمعیت هلال‌احمر شهرستان کرمانشاه، پس از سال‌ها خدمت در این مجموعه به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از خدمات و تلاش‌های علیرضا نیایش در دوران مسئولیت و سال‌های خدمت قدردانی کرد.

برای سرپرست جدید جمعیت هلال‌احمر شهرستان کرمانشاه نیز در مسئولیت جدید، توفیق در خدمت‌رسانی و انجام مأموریت‌های این جمعیت آرزو شده است.