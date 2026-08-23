کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان کرمانشاه به عنوان قطب تولید گوشت سفید استان، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و ایجاد آرامش در بازار مرغ دارد.

وی افزود: با وجود شرایط ویژه کشور و فشارهای اقتصادی، در مردادماه امسال بیش از ۵۳۰ هزار قطعه جوجه در واحدهای فعال مرغداری شهرستان کرمانشاه جوجه‌ریزی شده که این میزان بیش از ۹۵ درصد سهمیه تعیین‌شده برای شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: این میزان تولید با پیگیری کارکنان اداره تولیدات دامی، مراکز جهاد کشاورزی و همراهی مرغداران شهرستان محقق شده و استمرار این روند می‌تواند در تأمین پایدار گوشت سفید مورد نیاز استان مؤثر باشد.

کریمی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه تولید مرغ گفت: کرمانشاه دارای ۸۹ واحد فعال مرغداری است و به طور میانگین ماهانه بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در این واحدها انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: حدود ۲۶ درصد از مجموع جوجه‌ریزی استان در شهرستان کرمانشاه انجام می‌شود و این شهرستان از نظر جوجه‌ریزی و تولید گوشت سفید، جایگاه نخست استان را در اختیار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: سالانه بیش از ۱۵ هزار تن گوشت سفید در شهرستان تولید می‌شود که بخش قابل توجهی از نیاز استان را تأمین می‌کند.

کریمی تأکید کرد: تداوم جوجه‌ریزی و حمایت از واحدهای تولیدی، علاوه بر تقویت زنجیره تولید، نقش مهمی در تنظیم بازار و جلوگیری از ایجاد خلل در عرضه مرغ مورد نیاز مردم خواهد داشت.