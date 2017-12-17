بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، پویا محمودیان مدیرکل دفتر صادرات صنایعدستی گفت: «امسال سعی بر این شده تا یلدایی متفاوت داشته باشیم و بر همین اساس از طریق نامهنگاری با تمام استانها افتتاح بازارچههای صنایعدستی با موضوع ترویج سفره یلدا با صنایعدستی ایرانی را که قابلیت عرضه در سفره شب یلدا داشته باشند در دستور کار قرار دادیم.»
او افزود: «همچنین با تمام سایتهای تجارت الکترونیک عرضه و فروش صنایعدستی صحبت کردیم که کمپین شب یلدا را برگزار کنند و کالاهای صنایعدستی مناسب سفره یلدا را در سایتهای خود در معرض دید قرار بدهند، برای فروش بیشتر و تشویق و ترغیب مردم برای خرید.»
مدیرکل دفتر صادرات صنایعدستی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ادامه داد: «در این راستا یکی از همین سایتها یعنی سایت "آهو نور"، فردا در ساختمان شماره یک سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سفره شب یلدا را با صنایعدستی زیبا و اصیل ایرانی پهن میکند. تمام سایتهای تجارت الکترونیک ازجمله چونک، آرانیک، دیجیکالا و... نیز کمپین سفره یلدا را آغاز کردهاند.»
او افزود: «ما در معاونت صنایعدستی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سعی میکنیم از تمام مناسبتهای آیینی و رسومات اصیل ایرانی که قابلیت عرضه صنایعدستی را دارد استفاده کنیم. همچنین تلاش کردیم که امسال کمپین سفره یلدا را برگزار کنیم و از تمام فعالان در حوزه صنایعدستی، سایتهای تجارت الکترونیک، صاحبان کسبوکارهای کوچک و خردهفروشها در تمام استانها خواستهایم تا از صنایعدستی قابل عرضه در این آیین ناملموس ایرانی استفاده کنند.»
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