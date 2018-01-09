به گزارش خبرنگار مهر، کتاب یک‌شنبه خونین گرگان با عنوان فرعی نگاهی به قیام پنجم آذر سال ۱۳۵۷ گرگان نوشته غلامرضا خارکوهی منتشر و روانه کتابفروشی ها شد.

در بخشی از این کتاب آمده است: یکی از مهمترین ویژگی های انقلاب اسلامی ایران حضور شهرستان ها در مبارزات گسترده علیه حکومت پهلوی است. این حضور گاهی توسط ماموران رژیم با خشن ترین شیوه ممکن سرکوب می شد که قیام معروف به یکشنبه خونین گرگان یا قیام پنج آذر از آن جمله است.

مشخصات کتاب:

چاپ اول: آذر ۹۶

شمارگان: دو هزار جلد

قیمت: ۲ هزار تومان

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه

ناشر: شورای اسلامی شهر، شهرداری، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، بنیاد حفظ نشر و ارزش های دفاع مقدس.

توضیحات: هرگونه برداشت از این اثر چه در آثار مکتوب و چه در فضای مجازی و یا آثار صوتی و تصویری صرفا با ذکر ماخذ آزاد است.