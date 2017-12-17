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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۴۰

محمد رضا عارف:

اسامی نجومی بگیران پس از قطعی شدن محکومیت افشا شود

اسامی نجومی بگیران پس از قطعی شدن محکومیت افشا شود

ری- رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: قانون می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود و با انتشار اسامی افراد نجومی‌بگیر طبق قانون موافق هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن ابراز امیدواری برای حل مشکلات مردم ری، طی سخنانی اظهار داشت: پیگیر ارتقاء ادارات ری هستیم، تا از این طریق بسیاری از مشکلات این شهرستان حل شود

رییس مجمع نمایندگان استان تهران سپس موضوع استقلال ری را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: در جلسه با فرمانداری ری و مدیران این شهرستان، استقلال ری مورد بررسی قرار گرفت، ما باید به نفع ری عمل کنیم و ببینیم آیا داشتن یک یا ۲ نماینده مجزا برای ری به نفع این شهرستان است و یا این که ۳۰ نماینده مسائل ری را پیگیری کنند، اما اگر نظر مسئولان شهرستان ری داشتن نماینده مستقل در مجلس بود، همین مبحث را پیگیری خواهیم کرد.

عارف استقلال شورای اسلامی ری را نیز نیاز به انجام اقدامات کارشناسی دانست و گفت: باید به دقت بررسی شود و ببینیم همراهی تهران به نفع شهرری است و یا این گونه نیست.

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در خصوص افشاء اسامی نجومی بگیران نیز گفت: افشاء اسامی تا زمانی که این موضوع مطرح است و دادگاه قطعی نکرده، به نظر نمی‌رسد که خیلی به صلاح آرامش جامعه باشد چرا که ممکن است نام یک نفر اشتباهی اعلام و با حیثیت افراد بازی شود، اما قانون هم می‌گوید که پس از محکوم‌شدن، اسامی افراد نجومی‌بگیر اعلام شود.

کد مطلب 4175155

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    نظرات

    • بیکار IR ۰۷:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
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      والله ما حدود چهار سال میشه که از اخبار میشنویم و میبینیم که فلان مدیر حقوق نجومی میگیره... سوال آینه آیا تو این چهار سال محاکمه نشدن؟؟؟؟ خدا مارو نبخشه و نیامرزه اگه با دزدان و خیانتکاران ملت سر یه سفره باشیم
    • لیسانس بیکار IR ۰۷:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
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      من لیسانس بیکار اگه یک ماه از این حقوق‌های نجومی رو بهم میدادن حداقل کاری که میتونستم بکنم این بود برم خواستگاری که دیگه گناه نکنم. جوابگوی تمام خیانتها به جوانان این ملت در روز قیامت هستین.
    • لیسانس بیکار IR ۰۷:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
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      نگذارید هر نفسی که میکشیم به گناه آلوده باشه. تو رو خداااا ما از شما فقط و فقط کار میخواهیم. نه اهل اختلاسیم و نه یادمون دادن دزدی کنیم.
    • لیسانس بیکار IR ۰۷:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
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      در آخر... نگذارین تا روزی پدر و مادرم زنده هستن با بیکار بودنم شرمنده اونا بشم. به امید روزی ک هیچ بیکاری تو مملکت وجود نداشته باشه... خدا آخر و عاقبت ما بیکاران رو به خیر بگذرونه.
    • shikhouse IR ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
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      واقعا این چه وضعشه یکی را میدهید صد ناز و نعمت یکی را نون جو آغشته با خون

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