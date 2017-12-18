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۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۶:۰۳

رئیس اتاق اصناف خبر داد؛

۸۰ درصد گوشی‌های تلفن‌همراه در انتظار طرح رجیستری

۸۰ درصد گوشی‌های تلفن‌همراه در انتظار طرح رجیستری

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: هنوز برندهای پرفروش گوشی تلفن همراه با سهم ۸۰ درصدی از بازار در طرح رجیستری قرار نگرفته است.

 به گزارش خبرگزاری  مهر به نقل از صداوسیما، علی فاضلی با اشاره به اینکه طرح رجیستری از برندهای دارای سهم محدود در بازار شروع شده است افزود: بقیه برندهای موجود در بازار که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است باید هر چه سریعتر در این طرح قرار بگیرند.

وی با اشاره به نوسانات ارز و حذف ارز مبادله ای از گوشی تلفن همراه گفت: این رویه بر قیمت ارائه گوشی تلفن همراه بر مشتری اثر گذاشته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان گله مندی صنف گوشی تلفن همراه از مورد توجه قرار نگرفتن برای اجرای طرح رجیستری ادامه داد: ۴۰۰ هزار بنگاه صنفی عرضه کننده گوشی تلفن همراه ظرفیت بزرگی است که در اجرای درست این طرح باید مورد توجه قرار گیرد.

فاضلی گفت: شکایات صنف گوشی تلفن همراه به بخش های مختلف مجلس ارائه شده است که برای بررسی و رفع آن ، دیروز جلسه ای با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.

کد مطلب 4175180
فرشته رفیعی

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