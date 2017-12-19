به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، اتحادیه اروپا با انتشار گزارشی از تداوم شهرک سازی ها در اراضی اشغالی توسط صهیونیستها انتقاد کرد.

برهمین اساس، در این گزارش که از سوی بخش روابط خارجه اتحادیه اروپا منتشر شده، آمده است که در صورت اتمام عملیات احداث شهرک های غیر قانونی، حدود ۳۰ هزار شهرک نشین صهیونیست در کرانه باختری و قدس شرقی طی سال های آینده ساکن خواهند شد.

این گزارش تاکید می کند: گسترش شهرک های صهیونیستی مغایر با قطعنامه های شورای امنیت و سیاست های اتحادیه اروپا است.

اتحادیه اروپا همچنین در این گزارش اعلام کرد که ۲۰۸ هزار صهیونیست هم اکنون در قدس شرقی و ۳۹۹ هزار صهیونیست نیز در کرانه باختری زندگی می کنند.

پیش از این «نیکلای ملادینوف» هماهنگ کننده سامان ملل متحد در روند صلح خاورمیانه در جلسه شورای امنیت گفته بود: اسرائیل هیچ گامی برای توقف شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت بر نداشته است.

اقدامات رژیم صهیونیستی درحالی صورت می گیرد که شورای امنیت سازمان ملل سوم دی ماه ۹۵ (۲۳ دسامبر ۲۰۱۶) قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار پایان دادن به شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی شد.

۱۴ عضو شورای امنیت سازمان ملل از جمله چهار عضو دائم این شورا شامل چین، فرانسه، روسیه و انگلیس به این قطعنامه رای مثبت دادند و تنها آمریکا بود که این قطعنامه را وتو کرد.

در این قطعنامه، شهرک سازی در سرزمین های اشغالی فلسطین «فاقد مشروعیت قانونی» توصیف شده است.

با وجود تصویب این قطعنامه در عالی ترین نهاد بین المللی که مسئول تامین امنیت ملل جهان معرفی می شود، مقام های رژیم صهیونیستی و در راس آنها «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم همواره اعلام کردند که به این قطعنامه پایبند نخواهند ماند.