به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی استقلال از جمله حاشیه دارترین بخش‌های باشگاه استقلال در یک دهه اخیر بوده است. در همه سالهای گذشته مدیران آکادمی استقلال و تعدادی از مربیان تیم‌های پایه این باشگاه مورد نقد و بعضا اتهام‌هایی قرار گرفته‌اند.

از اصغر حاجیلو و رضا رجبی گرفته تا حسن روشن و علی سامره و دیگران. در پاره‌ای مواقع هم برخی از دست اندرکاران آکادمی استقلال علیه یکدیگر موضع گیری کرده و حتی کار به شکایت کشیده شده که معروف ترین آنها درگیری حسن روشن با رضا رجبی، حسن روشن با علی سامره، صادق ورمزیار با پرویز برومند و صادق ورمزیار با سیاوش اکبرپور است.

مدیریت این آکادمی نزدیک به دو سال است که بر عهده صادق ورمزیار کاپیتان پیشین آبی‌پوشان است. گرچه به ظاهر فعلا خبر خاصی در این آکادمی نیست و آرامش بر فضای آن برقرار است و بحث شکایت و دعوایی وجود ندارد، اما شرایط آکادمی این باشگاه خیلی هم روبراه نیست و رضایت مندی کامل از آن وجود ندارد.

احتمال این که به زودی تغییراتی در چارت آکادمی و نحوه اداره و مدیریت آن ایجاد شود زیاد است. به احتمال زیاد یک ترکیب چند نفره از برخی پیشکسوتان استقلال بعنوان هیات امنای آکادمی انتخاب می شوند تا نظارت بیشتری بر عملکرد تیم های پایه استقلال ایجاد شود.