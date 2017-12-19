«سه سکانس از پاییز» به ترکی استانبولی ترجمه و چاپ می شود

مائده مرتضوی داستان نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: رمان «سه سکانس از پاییز» اولین رمان منتشرشده از من بود که مهرماه امسال توسط نشر البرز منتشر و راهی بازار نشر شد.

وی افزود: هفته گذشته روز ۱۷ آذر مصادف با ۸ دسامبر که برنامه ای با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در آنکارا و موسسه شهر کتاب، برای معرفی نویسندگان معاصر زن ایران در مرکز آموزش آنکارا برگزار شد، درباره مجموعه داستان «مرگ رنگ» و رمان «سه سکانس از پاییز» از من صحبت شد و این دو کتاب به نویسندگان ترک معرفی شدند. در نتیجه با رونمایی و اتفاقی که برای این دو کتاب افتاد، انتشارات هجه در آنکارا برای چاپ ترجمه ترکی این کتاب اعلام آمادگی کرد.

این داستان نویس در ادامه گفت: به این ترتیب طی روزهای گذشته، قرارداد چاپ ترجمه این رمان را با انتشارات هجه امضا کردم و قرار شد کتاب مورد نظر در سال ۲۰۱۸ در آنکارا چاپ شود.

مرتضوی همچنین گفت: علاوه بر رمان مورد نظر، قرار شده تعدادی از داستان های کوتاهم در مجله ادبی هجه که وابسته به همین انتشارات است، منتشر شوند.

رمان «سه سکانس از پاییز»، مهرماه امسال در شمارگان ۷۰۰ نسخه و قیمت ۹ هزار تومان راهی بازار نشر کشور شد.