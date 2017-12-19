کلیات لایحه «حمایت از حقوق معلولان» به تصویب مجلس رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان با کلیات لایحه حمایت از حقوق معلولان موافقت کردند؛ این لایحه در جلسه علنی یکشنبه هفته جاری مجلس در اولویت بررسی قرار گرفته بود.

لایحه حمایت از حقوق معلولان در ۳۵ ماده به مجلس ارائه شده و مهمترین سرفصل های آن عبارت است از؛ ۱-خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی،۲- مناسب سازی معابر عمومی و سهولت تردد معلولان، ۳- امور فرهنگی، هنری و آموزشی و ورزشی معلولان، ۴- کارآفرینی و اشتغال، ۵- تسهیلات مسکن، ۶- فرهنگسازی و ارتقای آگاهی های عمومی، ۷- حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی، ۸- حمایت های اداری و استخدامی

بر اساس یکی از مواد این لایحه، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با هدف نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت یا قوانین اثرگذار بر زندگی آنان تشکیل می شود و ریاست آن به عهده معاون اول رئیس جمهور و دبیری آن بر عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. این کمیته ۱۸ عضو از دستگاه های مختلف خواهد داشت.

کلیات لایحه حمایت از حقوق معلولان با ۱۹۵ رای موافق، ۲ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و بررسی جزئیات آن به جلسه آینده موکول شد.

گفتنی است در جلسه علنی امروز، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر نماینده مردم مشهد نیز هنگام نطق میان دستور خود طوماری را به نمایندگان نشان داد که به امضای هزاران نفر از افراد دارای معلولیت رسیده و بر اساس آن خواستار تسریع در رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق معلولان شده اند.



