زمان گشایش نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، زمان برگزاری این رویداد اقتصادی پیش از این ۲۹ آذرماه تا دوم دی ماه تعیین شده بود.



با هماهنگی های به عمل آمده با مدیریت شرکت بین المللی نمایشگاه های استان خوزستان و شرایط تقویم نمایشگاهی استان، مقرر شد نمایشگاه پانزدهم صنعت حفاری از سوم تا ششم دی ماه در محل دائمی نمایشگاه در اهواز برگزار گردد.

این نمایشگاه کاملا تخصصی در مدت برپایی همه روزه از ساعت۳۰ :۹ تا ۱۷ برای بازدید علاقه مندان دایر است.



شمار قابل توجهی از شرکت ها و مجموعه های بزرگ صنعتی که در زمینه ساخت قطعات و تجهیزات کاربردی در صنعت حفاری فعالیت می کنند در این رویداد نمایشگاهی مشارکت دارند.



شرکت های دانش بنیان، مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی، انجمن های سازندگان تجهیزات صنعت نفت و شرکت های فعال در عرصه حفاری در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری حضور خواهند داشت.

این نمایشگاه فرصت مغتنمی برای رایزنی و تبادل نظر و تجربه میان متخصصان و کارشناسان صنعت حفاری و سازندگان، تولید کنندگان و صنعتگران از سراسر کشور ایجاد نموده تا با همیاری و همکاری تنگاتنگ زمینه بومی سازی و رشد کیفی تولیدات ساخت داخل در این بخش را با نگاه تامین نیاز داخلی و حضور در بازارهای خارجی فراهم آورند.



تشکیل پنل های تخصصی از سوی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت با همکاری بخش های عملیاتی و فنی تخصصی و رونمایی از چند تجهیز راهبردی از جمله برنامه های تعریف شده در این نمایشگاه به شمار می آید.