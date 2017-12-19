دفاع از نظام اسلامی و مقابله با تهدیدات از اولویت های ارتش است 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش صبح امروز در همایش فرماندهان ارتش با عنوان "ارتش انقلابی" که در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزاری شد، گفت : دفاع از انقلاب و نظام اسلامی، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مقابله با تهدیدات به معنای عام و زوج خبیث رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت کار به معنای خاص آن، دو وظیفه ارتش است.

وی با بیان این که توجه به این دو موضوع یک اقدام راهبردی است و باید در تمام سطوح ارتش جریان پیدا کند تاکید کرد: ما باید هر روز به خود یادآوری کنیم و برای مقابله با این تهدیدات آمادگی داشته و بدانیم اگر این دو وظیفه را به خوبی انجام دهیم، ضمن سرازیر شدن برکات خداوند، سایر مطلوب ها نیز خود به خود حاصل می شود.

فرمانده کل ارتش با اشاره به محورهای مورد تاکید فرمانده ی معظم کل قوا در حکم انتصاب خود بیان داشت: به یاری خداوند و با همت فرماندهان و کارکنان ولایت مدار و پر تلاش ارتش جمهوری اسلامی ایران، به نصاب شایسته تر مورد مورد نظر معظم له دست خواهیم یافت.

وی با تاکید بر لزوم حفظ اتحاد بین کارکنان نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: حمایت کارکنان ارتش از برادران سپاه در زمان اوج هجوم دشمن به این نهاد انقلابی و نمایش وحدت ارتش و سپاه، اقدام برجسته ای بود که بیانگر بصیرت ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

امیر موسوی، حضور آرام بخش ارتش در امداد رسانی به مردم زلزله زده ی غرب کشور را مصداق نزدیک شدن به نصاب شایسته تر دانست و گفت: ابراز رضایت و خرسندی فرماندهی معظم کل قوا از نیروهای مسلح در این حادثه مایه ی دلگرمی کارکنان ارتش و ایجاد انگیزه برای اهتمام بیشتر در مسیر خدمت رسانی شد.

فرمانده کل ارتش، داشتن انضباط، رعایت سلسله مراتب و سلامت کارکنان را از ارزش های شناخته شده ی ارتش برشمرد و بیان داشت: این ارزش ها همواره مورد تاکید فرماندهی معظم کل قوا بود و همه باید در راستای حفظ و خدشه دار نشدن این سه ارزش تلاش کنیم.

وی با تاکید بر این که ارتش باید صاحب نشان های جدید شود ادامه داد: ما علاوه بر تقویت و تحکیم انضباط، دستیابی به حد اعلای توانایی دانشی و مهارتی و حفظ آمادگی انفرادی و یگانی، معنویت در تمام سطوح ارتش را ارتقا خواهیم داد تا به عنوان یک ارتش سه بعدی معنویت محور شناخته شویم.

فرمانده کل ارتش گفت: شناخته شدن ارتش به عنوان سازمانی انضباط محور، یک ارزش محسوب می شود؛ در حالی که ارزش بالاتر، شناخته شدن ارتش به عنوان یک سازمان معنویت محور است و این یعنی همه ی کارهای ما برای رضای خدا، طلب یاری از او و اطمینان به وعده های ذات اقدس الهی باشد و اعتقاد داشته باشیم که پیروز واقعی میدان نبرد خواهیم بود و تمام قدرتهای شیطان در برابر اراده ی الهی پوچ و ناتوان است.

وی با بیان این که تاکنون در ارتش کارهای بسیار بزرگ و ارزشمندی انجام شده است، افزود: اکنون باید ریل گذاری در ارتش به سمت معنویت محوری تغییر و ارتقا یابد که این امر مستلزم یک رویکرد تحولی و انقلابی است.

وی با تاکید بر لزوم آمادگی دائمی ارتش برای انجام ماموریت ها گفت: تمام بخش های ارتش اعم از کارکنان و تجهیزات باید در هر زمان و مکان، آماده ی اجرای ماموریت های محوله باشند و این آمادگی را اعلام کنند، کما اینکه در بازدید های به عمل آمده و گزارشات واصله شمار عظیمی از فرماندهان و کارکنان آمادگی خود را برای انجام هرگونه ماموریتی در راستای تدابیر فرماندهی معظم کل قوا اعلام کرده اند.

امیر موسوی با تاکید بر چابک سازی ذهنی در ارتش خاطرنشان کرد: در کنار چابک سازی فیزیکی که یک امر مهم و تاثیر گذار در انجام ماموریت هاست، چابک سازی ذهنی امری ارزشمند بوده که موجب افزایش اثربخشی و حفظ کارایی مجموعه می شود.

فرمانده کل ارتش با اشاره به تاکید فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اجرای رزمایش ها در صحنه ی واقعی عملیات، تصریح کرد: رزمایش ها باید در راستای شناخت نقاط ضعف و قوت و برطرف کردن ضعف های موجود باشد و لازم است بازی جنگ در همه ی سطوح ارتش از سرباز و تفنگدار عادی تا تمام رده های بالا تسری پیدا کرده و به عنوان یک ماموریت دائمی ادامه یابد.