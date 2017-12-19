کاهش هزار میلیاردی اعتبار اشتغالزایی کمیته امداد در بودجه ۹۷

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خوص جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با حضور فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، اظهار داشت: در این نشست نمایندگان حاضر در جلسه خواسته‌ها و سوالات خود را مطرح کردند که می‌توان به مواردی از جمله همکاری بانک‌ها در زمینه پرداخت وام اشتغال‌زایی به افراد تحت پوشش کمیته امداد و از جمله افزایش میزان این وام در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان در این جلسه سئوالاتی را در خصوص تزریق وام های اشتغال به شرکت‌ها و کارگاه‌ها برای ایجاد شغل پایدار، پیگیری فراکسیون برای پرداخت وام اشتغال در استان‌ها و مشکل ضامن وام‌های اشتغال، اعتبار کمیته امداد در بودجه به ویژه تبصره ۱۸ در راستای کمک به اشتغال، بررسی نقش کمیته امداد برای جذب حمایت‌های مردمی و برنامه توانمندسازی کارکنان برای خدمات رسانی مطرح کردند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: آقای فتاح در این جلسه از مصوبه برنامه ششم مبنی بر افزایش چندبرابری مستمری کمیته امداد تشکر کرد، و اعلام کرد؛ منابع وام اشتغال در بودجه سال گذشته ۳ هزار میلیارد تعیین شده بود که ۲هزار و ۱۰۰ میلیارد آن برای کمیته امداد و ۹۰۰میلیارد دیگر در اختیار بهزیستس قرار گرفت، ۱هزار میلیارد از میزان تعیین شده جذب و ۱۰۲ هزار نفر مشغول کار شدند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فتاح مطرح کرد که ۸۰ درصد افرادی که به‌واسطه وام اشتغال مشغول به کار شده‌اند افراد تحت پوشش کمیته امداد هستند، متاسفانه در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۷ در حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی به ۲هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که امیدواریم این میزان افزایش یابد.

وی اضافه کرد: رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) عنوان کرد که میزان وام اشتغالزایی از سقف ۱۵ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است که با این افزایش، برای دریافت وام، متقاضیان به دو ضامن نیاز دارند، معوقات کمیته امداد در بازپرداخت وام‌ها درحال‌حاضر ۱ و نیم درصد است.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود:فتاح در این جلسه اعلام کرد که اصلی ترین دغدغه آنها ایجاد اشتغال است که این مسئله موجب کاهش افراد تحت پوشش کمیته امداد می‌شود، طبق آمار داده شده توسط رئیس کمیته امداد خانوار تحت پوشش کمیته امداد در ابتدای سال ۹۵، یک هزار و ۷۶۰ خانوار بوده‌اند که این تعداد به یک هزار و ۶۰۰خانوار رسیده است، پیش‌بینی می‌کنیم که در سال ۹۶ حدود ۱۴۰ هزار شغل ایجاد کنیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فتاح در این جلسه اعلام کرد دو برابر سال گذشته وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌کنیم و اصلی ترین مشکل ما مسکن است که در این زمینه در روستا ۳۵ میلیون و در شهر ۷۰ میلیون هزینه می گردد، عنوان کرد: فتاح در این جلسه خواستار شد تا مسکن‌های مهر بدون متقاضی در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرا بگیرد تا پس از تکمیل به افراد متقاضی واگذار شود و همچنین پیشنهاد داد تا مجلس مصوبه‌ای را در این زمینه داشته باشد.

حاجی بابایی با بیان اینکه فتاح در این جلسه اعلام کرد که کمیته امداد در طول ۳ سال گذشته ۲۵ درصد کوچک شده است، مجوز تشکیل خیریه ها را بهزیستی، وزارت کشور و نیروی انتظامی صادر می‌کنند اما حسابرسی و نظارتی بر آنها ندارند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در پایان با تاکید بر اینکه ردیف اصلی بودجه کمیته امداد امام خمینی (ره) ۱۰ درصد رشد کرده است، خاطر نشان کرد: طبق اعلام رئیس کمیته امداد ردیف بودجه ۷ هزار میلیاردی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷، ۴ هزار ۴۰۰میلیارد تومان برای اضافه شدن مستمری افراد تحت پوشش و ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون آن برای تحت پوشش قرار دادن افرادی که خارج از چتر حمایتی هستند در نظر گرفته شده که این افراد حدود یک میلیون نفر هستند.