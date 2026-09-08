به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور صبح سه شنبه در جریان سفر به شهر مقدس قم با حضور در بیت آیتالله ناصر مکارم شیرازی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، معاون اول رئیسجمهور گزارشی از آخرین اقدامات، برنامهها و سیاستهای دولت در حوزههای مختلف ارائه کرد و به تشریح روند فعالیتهای دولت و برنامههای پیشرو پرداخت.
آیتالله مکارم شیرازی نیز در این دیدار با اشاره به مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه، بر ضرورت توجه جدی دولت به وضعیت معیشتی مردم تأکید کرد و کاهش تورم و رفع مشکلات اقتصادی را از مطالبات مهم جامعه دانست.
این مرجع تقلید با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر مؤثر برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، خواستار اهتمام بیشتر دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت زمینههای رفاه و آرامش معیشتی مردم شد.
آیتالله مکارم شیرازی همچنین با اشاره به مسائل و نیازهای استان قم، بر ضرورت توجه ویژه دولت به مشکلات این استان تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مسائل و طرحهای مورد نیاز قم شد.
وی بر لزوم اهتمام مسئولان برای رفع مشکلات استان و تقویت زیرساختهای مورد نیاز قم تأکید کرد و توجه به ظرفیتها و جایگاه ویژه این استان را مورد توجه قرار داد.
قم- معاون اول رئیسجمهور در ادامه برنامههای سفر به قم با حضور در بیت آیتالله مکارم شیرازی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور صبح سه شنبه در جریان سفر به شهر مقدس قم با حضور در بیت آیتالله ناصر مکارم شیرازی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.
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