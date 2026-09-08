محورهای مواصلاتی مازندران باز و لغزنده است

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت تردد در راه‌های مازندران اظهار کرد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان باز و تردد در آنها برقرار است، با این حال در برخی مسیرها شاهد افزایش حجم ترافیک هستیم.

وی افزود: تردد در محور کندوان در برخی مقاطع به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده و در محور هراز نیز محدوده‌هایی از جمله رینه و آب‌اسک با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه هستند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: وضعیت تردد در سایر محورهای استان از جمله سوادکوه و دیگر مقاطع محور هراز عادی و روان گزارش شده و مشکل خاصی در زمینه انسداد راه‌ها وجود ندارد.

صادقی درباره شرایط جوی جاده‌ها نیز گفت: در برخی مناطق استان بارش باران جریان دارد و به دنبال آن سطح محورهای مواصلاتی لغزنده است.

وی از رانندگان خواست با توجه به بارندگی و لغزندگی سطح جاده‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از انجام حرکات پرخطر خودداری کرده و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.