۲۴۸ تعاونی در بیجار فعال است؛ ۸۰۷ فرصت شغلی در انتظار تحقق

به گزارش خبرنگار مهر،خدایار رنجبران صبح سه شنبه در جلسه شورای توسعه تعاون شهرستان بیجار اظهار کرد: تشکیل شورای توسعه تعاون در راستای اجرای سند توسعه تعاون کشور انجام شده و این شورا وظیفه دارد ظرفیت‌ها و مشکلات بخش تعاون را شناسایی و برای رفع موانع و تقویت فعالیت تعاونی‌ها برنامه‌ریزی کند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۴۸ شرکت تعاونی در شهرستان بیجار فعالیت دارند که بدون احتساب اعضای تعاونی سهام عدالت، تعداد اعضای آنها ۱۴ هزار و ۳۸۳ نفر است و با احتساب اعضای سهام عدالت، شمار اعضای بخش تعاون شهرستان به ۹۶ هزار و ۲۷۴ نفر می‌رسد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیجار ادامه داد: تعاونی‌های شهرستان در بخش‌های مختلفی از جمله کشاورزی، صنعتی، خدمات، حمل‌ونقل، مسکن، فرش، معدن، توسعه و عمران شهری و روستایی، تأمین نیاز، مصرف و اعتباری فعالیت می‌کنند.

رنجبران با اشاره به وضعیت تعاونی‌های فعال و در دست اجرا گفت: ۸۹ تعاونی در شهرستان در حال فعالیت یا اجرای طرح هستند که با عضویت هشت هزار و ۳۹۲ نفر و سرمایه ثبت‌شده ۴۶۰ میلیارد ریال، ظرفیت ایجاد ۸۰۷ فرصت شغلی را دارند.

وی همچنین از وجود ۱۶۰ تعاونی راکد در شهرستان خبر داد و بیان کرد: این تعاونی‌ها یک‌هزار و ۸۸۲ عضو دارند و سرمایه ثبت‌شده آنها حدود ۴۰ میلیارد ریال است که احیای آنها می‌تواند ظرفیت جدیدی برای فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان ایجاد کند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیجار با اشاره به ظرفیت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گفت: این تعاونی با بیش از سه هزار عضو از ظرفیت‌های مهم بخش تعاون بیجار محسوب می‌شود و می‌توان از توان آن برای اجرای طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای استفاده کرد.

رنجبران خاطرنشان کرد: سال گذشته سه تعاونی شهرستان بیجار به عنوان تعاونی‌های برتر انتخاب شدند و تلاش می‌شود با حمایت و تقویت تعاونی‌های فعال، زمینه حضور بیشتر تعاونی‌های شهرستان در سطح استانی و ملی فراهم شود.

وی گفت: توسعه فرهنگ تعاون، فعال‌سازی تعاونی‌های راکد و حمایت از تعاونی‌های در حال اجرا می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های شهرستان بیجار داشته باشد.