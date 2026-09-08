افشین: ۸۳ درصد نخبگان در ایران عزیز ماندگار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دانش بنیان های خراسان شمالی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جامعه هدف رتبههای زیر ۳۰۰ کنکور، ۸۳ درصد نخبگان در داخل کشور ماندگار هستند و این موضوع نشان میدهد بخش قابل توجهی از استعدادهای برتر کشور در داخل فعالیت میکنند
وی افزود: همچنین بررسی وضعیت مدالآوران المپیادهای دانشآموزی نشان میدهد نرخ ماندگاری در میان دختران ۸۳ درصد و در میان پسران ۸۴ درصد است.
افشین با اشاره به ضرورت ایجاد چرخه حمایت از نخبگان گفت: استعدادیابی و شناسایی بهموقع نخبگان باید در اولویت قرار گیرد و پس از آن حمایتهای مالی و مهارتی به صورت چندجانبه انجام شود.
وی ادامه داد: در طرحهایی مانند «احمدی روشن»، مهارتهای مورد نیاز به نخبگان ارائه میشود تا آنان بتوانند در مراحل بعدی وارد مسیر فعالیت حرفهای شوند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور اظهار کرد: پس از طی این مراحل، جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی و دانشگاهها و همچنین بخش خصوصی بزرگ از جمله هلدینگها در برنامههای دولت قرار دارد.
افشین با تاکید بر ضرورت توجه به مسئله مهاجرت نخبگان گفت: زمانی که درباره مهاجرت نخبگان صحبت میشود، باید در کنار آن به این موضوع نیز توجه داشت که چگونه زمینه بازگشت و ماندگاری این افراد در کشور فراهم شود و این موضوع باید دغدغه مسئولان باشد.
وی افزود: اگر نخبهای ایده یا فناوری داشته باشد، باید فضای لازم برای فعالیت او ایجاد شود تا بتواند ایده خود را به محصول و فناوری تبدیل کرده و در نهایت برای خود و دیگران اشتغال ایجاد کند.
معاون علمی رئیسجمهور گفت: تسهیلات ویژهای برای نخبگان و فناوران در نظر گرفته شده است و دولت باید زیرساختهای مورد نیاز را برای فعالیت این افراد فراهم کند.
افشین با اشاره به توسعه زیستبوم دانشبنیان کشور اظهار کرد: اکنون ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان در کشور فعال هستند و برای تأمین منابع مالی این شرکتها نیز تلاش شده است مسیرهای متنوعی ایجاد شود.
وی افزود: یکی از این روشها استفاده از اعتبار مالیاتی است که به شرکتها اجازه میدهد منابع مالیاتی خود را در همان شرکت برای توسعه فعالیتهایشان هزینه کنند.
افشین ادامه داد: در سال گذشته ۱۷ همت از این منابع مالیاتی در زیستبوم دانشبنیان کشور تزریق شد و همچنین ۱۰۰ همت اوراق فناوری ویژه از این ظرفیت استفاده و به این بخش تزریق شده است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور خاطرنشان کرد: هدف از این حمایتها آن است که استعدادهای برتر کشور صرفا شناسایی نشوند، بلکه با کسب مهارت، حمایت مالی و فراهم شدن زیرساخت مناسب، ایدههای آنان به فناوری، تولید و اشتغال تبدیل شود
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