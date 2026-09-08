سردار ایزدی: تنگه هرمز با صلابت در کنترل ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه انصار الرضا ع خراسان جنوبی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از نیروهای مسلح قدرتمندی برخوردار است که در حوزه‌های مختلف مأموریتی خود مشغول مجاهدت هستند.

وی افزود: سپاه پاسداران، نیروی هوافضا، نیروی دریایی، نیروی قدس، سازمان بسیج و سایر مجموعه‌های تخصصی سپاه در کنار ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، هر یک در حوزه مأموریتی خود با قوت به انجام وظایف می‌پردازند.

تنگه هرمز با صلابت در کنترل ایران است

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به تمرکز نیروهای مسلح در مناطق جنوبی کشور بیان کرد: نقطه مرکزی تمرکز رزمندگان اسلام در شرایط کنونی، مناطق جنوبی کشور و به‌ویژه تنگه هرمز است.

ایزدی گفت: رزمندگان ما با قوت و قدرت این آبراه حیاتی را که اقتصاد جهان و اقتصاد آمریکا وابستگی زیادی به آن دارد، در چارچوب آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با صلابت در کنترل دارند.

وی تأکید کرد: همان‌طور که اطلاع‌رسانی شده، این وضعیت تداوم خواهد داشت و در ارتباط با اقداماتی که دشمن در زمینه محاصره دریایی انجام داده است، اقدامات مناسب در حال انجام است.

حمله موشکی به شناورهای رزمی دشمن

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به بخشی از اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: حمله موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شناورهای رزمی دشمن از جمله اقداماتی بود که انجام شد و طرف مقابل نیز به آن اذعان کرده است.

ایزدی ادامه داد: رزمندگان اسلام در همه جبهه‌ها، به‌ویژه مناطق جنوبی کشور و تنگه هرمز، با آمادگی کامل حضور دارند و در جزایر و دیگر مناطق نیز با صلابت و مجاهدت به مأموریت‌های خود ادامه می‌دهند.

حضور مردم توطئه‌های دشمن را خنثی می‌کند

وی در ادامه با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه گفت: حضور توفنده مردم که جای قدردانی و شکرگزاری دارد، از حضور رزمندگان در جبهه‌ها نیز مهم‌تر است.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: دشمن و عوامل خودفروخته آن به دنبال برهم زدن نظم اجتماعی کشور هستند، اما حضور مردم در میدان این حرکت‌ها و توطئه‌ها را باطل می‌کند.

ایزدی با اشاره به تداوم حضور مردم در میدان طی نزدیک به ۲۰۰ روز گفت: امیدواریم این حرکت متعهدانه و حضور مردم که خودشان پرچمدار آن هستند، با تعهد و احساس مسئولیت تداوم پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: با حضور و حرکت توفنده مردم و مجاهدت رزمندگان اسلام، مسیر پیروزی را با قدرت ادامه خواهیم داد.