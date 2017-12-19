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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

حاشیه های دیدار پرسپولیس - صنعت نفت؛

کری مجیدی برای هواداران پرسپولیس/ اعتراض شدید به قضاوت داور

کری مجیدی برای هواداران پرسپولیس/ اعتراض شدید به قضاوت داور

بازیکن اسبق استقلال تهران برای تماشاگران پرسپولیس حاضر در ورزشگاه آزادی تهران کری خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور امروز ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه آزادی آغاز شد که حاشیه هایی را در پی داشت:

* فرزاد مجیدی سرپرست تیم فوتبال نساجی مازندران هنگام ورود به مجموعه ورزشی آزادی برای حضور در تمرین این تیم در زمین شماره ۲ با هواداران پرسپولیس روبرو شد که با نشان دادن عدد چهار، برای آنها کری خواند.

* بازیکنان و نیمکت نشینان پرسپولیس از عملکرد اشکان خورشیدی داور بازی رضایت نداشتند و بارها نسبت به قضاوت او واکنش نشان دادند.

*برانکو ایوانکوویچ در طول نود دقیقه بازی، لحظه ای روی نیمکت تیمش ننشست و در کنار زمین شاهد بازی تیمش بود.

* پس از آنکه اشکان خورشیدی رای خود را مبنی بر گرفتن پنالتی به سود پرسپولیس در وقت های اضافه نیمه اول نقض کرد با شعارهای تند هواداران سرخپوشان روبرو شد.

کد مطلب 4177076
مهدی مرتضویان

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