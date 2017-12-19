کری مجیدی برای هواداران پرسپولیس/ اعتراض شدید به قضاوت داور

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور امروز ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه آزادی آغاز شد که حاشیه هایی را در پی داشت:

* فرزاد مجیدی سرپرست تیم فوتبال نساجی مازندران هنگام ورود به مجموعه ورزشی آزادی برای حضور در تمرین این تیم در زمین شماره ۲ با هواداران پرسپولیس روبرو شد که با نشان دادن عدد چهار، برای آنها کری خواند.

* بازیکنان و نیمکت نشینان پرسپولیس از عملکرد اشکان خورشیدی داور بازی رضایت نداشتند و بارها نسبت به قضاوت او واکنش نشان دادند.

*برانکو ایوانکوویچ در طول نود دقیقه بازی، لحظه ای روی نیمکت تیمش ننشست و در کنار زمین شاهد بازی تیمش بود.

* پس از آنکه اشکان خورشیدی رای خود را مبنی بر گرفتن پنالتی به سود پرسپولیس در وقت های اضافه نیمه اول نقض کرد با شعارهای تند هواداران سرخپوشان روبرو شد.