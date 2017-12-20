در پی وقوع زلزله ٥.٢ ریشتری؛ فرهنگسراها و ورزشگاه‌های کرج برای اسکان مردم گشوده شد

کرج - شهردار کرج گفت: به دنبال وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری در مشکین دشت کرج، فرهنگسراها و ورزشگاه‌های این کلان‌شهر برای اسکان مردم گشوده شده است.