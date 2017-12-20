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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱:۵۹

در پی وقوع زلزله ٥.٢ ریشتری؛

فرهنگسراها و ورزشگاه‌های کرج برای اسکان مردم گشوده شد

فرهنگسراها و ورزشگاه‌های کرج برای اسکان مردم گشوده شد

کرج - شهردار کرج گفت: به دنبال وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری در مشکین دشت کرج، فرهنگسراها و ورزشگاه‌های این کلان‌شهر برای اسکان مردم گشوده شده است.

اصغر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستور بازگشایی تمامی فرهنگسراها و ورزشگاه‌های شهرداری کلان‌شهر کرج صادر شد.

شهردار کرج بیان کرد: شهروندان فهیم کرجی می‌توانند در این مکان‌ها اسکان یابند.

کد مطلب 4178502

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