اعزام ١٠ تیم ارزیاب هلال احمر به شهرهای استان البرز

داوود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع حادثه زلزله ۵.۲ ریشتری در شب گذشته در استان های تهران و البرز، اظهار کرد: با توجه به وقوع زلزله تمام اکیپ های جمعیت هلال احمر استان البرز در حالت اماده باش در آمده اند.

وی با بیان اینکه شب گذشته تمامی شعب و پایگاه های جمعیت هلال احمر استان البرز در حالت آماده باش بودند، افزود: در نخستین ساعات وقوع زلزله ده تیم ارزیاب هلال احمر به شهرستان فردیس، مشکین دشت وماهدشت اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در برنداشته است، ادامه داد: تمام اکیپ های امدادی از آمادگی لازم برخوردار هستند.