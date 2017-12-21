کردستانی هابالغ بر۸میلیاردتومان به زلزله زدگان کرمانشاه کمک کردند

محمد رسول شیخی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مردم استان با اشاره به اینکه بعد از وقوع زلزله این نهاد اقدام به برپایی پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی در تمامی شهرستان های استان کرد، گفت: از طریق این نهاد مقدس ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک برای زلزله زدگان کرمانشاه جمع آوری شد.

وی با اشاره به اینکه کمک های مردمی در قالب نقدی و غیرنقدی جمع آوری شد، اظهارداشت: کمک های جمع آوری شده غیرنقدی که عمدتا نیازهای اصلی مردم زلزله زده بودند به طور مطلوب بسته بندی و به منطقه ارسال شدند.

وی عنوان کرد: از میزان کل کمک های جمع آوری شده در این نهاد ۱۰۰ میلیون تومان به صورت نقد بوده که این مبلغ برای بازسازی منازل مسکونی تخریب شده هزینه خواهد شد.

مدیرکل کمیته امام خمینی(ره) کردستان بخشی از نیازهای مردم زلزله زده با کمک های غیرنقدی رفع شده است، افزود: هزار و ۹۰۰ تن کالا که توسط مردم به این نهاد تحویل داده شد در مناطق زلزله زده توزیع شد.

شیخی زاده اضافه کرد: کمیته امداد استان هم درصدد بازسازی تعدادی از منازل مسکونی تخریب شده است و دراین راستا هم برنامه ریزی هایی انجام داده و برای تحقق این مهم نیاز به حمایت و مشارکت خیران داریم.

وی بیان کرد: خیران برای مشارکت در این کار خداپسندانه می‌توانند به تمامی دفاتر کمیته امداد در شهرستان‌ها مراجعه یا با واریز به‌حساب شماره ۰۱۰۴۲۴۴۸۴۶۰۰۰ بانک صادرات اقدام کنند.

وی اظهارداشت: خیران می‌توانند در کنار کمک‌های خود با همراهی کردن کمیته امداد در تمامی مراحل ساخت مسکن‌های تخریب‌شده در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه حضور پیدا کنند و در این کار خداپسندانه مشارکت کنند.