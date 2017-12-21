به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی امروز پنج شنبه در جلسه بررسی مبادی مرزی با حضور تیم اقتصادی وزارت کشور که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، ابراز داشت: انتظار ما از استان کرمانشاه بیش از این است، اما متاسفانه در بازارچه های استان کرمانشاه با درهای بسته مواجه شدیم که برای این منظور باید تلاشهای ویژه داشته باشیم.

وی افزود: در بازرسی های صورت گرفته اهم مسائل مرزهای استان را احصاء کردیم و راهکاری مناسب را به تیم اقتصادی استان ارائه داده و منتظریم که مشکلات را حل و فصل کنیم.

مشاور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه کشور، نگاه توسعه مرزی را بسیار مهم عنوان کرد و بیان داشت: آباد کردن مرزها، اقتصاد را فعال و در نتیجه امنیت را دوچندان خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: طی یک ماه آینده در جمع بندی کشور، دورنمای مرز استان کرمانشاه مورد نیاز بوده که امید است تا آن زمان آماده شود.

مشاور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه کشور تاکید کرد: به منظور منتفع شدن ساکنین مناطق مرزی زلزله زده تسریع در آغاز به کار بازارچه مرزی تیله کوه الزامی است.

وی با بیان اینکه مرز سرپلذهاب گمرک ندارد، گفت: همچنین پیشنهاد می شود با واگذاری امتیاز موقت به مدت ۲ سال به این منطقه مردم بتوانند از مزایای مرز استفاده کنند و تجارت در این منطقه رونق بگیرد.

رضایی ابراز داشت: حسب دستور وزیر کشور مبنی بر بازگشایی مرز پرویز خان، ما هم پیگیر هستیم و سعی می کنیم تا یکشنبه این بحث را در جلسه شورای امنیت ملی بررسی کنیم.

وی همچنین بیان داشت: مباحث امنیتی پرویز خان را خیلی پیچیده نکنیم چرا که این استان یک استان مرزی است، لذا نباید صادرات را در آن قفل کنیم بلکه سعی کنیم حدود ۳۰ درصد از این مرز صادرات داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه ۴۰ درصد مبادلات مرزی استان از طریق این مرز است، تسریع در آسفالت ۵۰ کیلومتری راه دسترسی آن الزامی بوده که در این خصوص هم اقدامات لازم را صورت خواهیم داد.