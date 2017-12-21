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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

فرماندار پاکدشت مطرح کرد؛

اعلام آماده باش ۷۲ ساعته به ادارات و دستگاه های پاکدشت

اعلام آماده باش ۷۲ ساعته به ادارات و دستگاه های پاکدشت

پاکدشت- فرماندار پاکدشت در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان گفت: ادارات و دستگاه های پاکدشت امدادرسان، خدمات رسان و انتظامی پاکدشت ۷۲ ساعت در آماده باش باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران پاکدشت که با حضور روسای ادارات برگزار شد، طی سخنانی گفت: همه ادارات امدادرسان، خدمات رسان و انتظامی پاکدشت باید آماده باشند و طی ۷۲ ساعت آینده تمام دستگاه های شهرستان آماده باش هستند.

وی اضافه کرد: این میزان آماده باش موقتی است و پس از آن در صورت لزوم این آماده باش تمدید خواهد شد.

فرماندار پاکدشت از مردم خواست خونسردی خود را حفظ کنند و افزود:این که برخی شایعات از وقوع زلزله های بزرگ تر خبر می دهد مبنای علمی ندارد.

صادقی از آمادگی ستاد مدیریت بحران پاکدشت خبر داد و گفت: نگرانی وجود ندارد و تمام دستگاه های شهرستان اماده خدمت رسانی هستند.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه ادارات خدمات رسان و امدادی و انتظامی به ارائه گزارش عملکرد و میزان آمادگی خود پرداختند.

کد مطلب 4178706

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