اعلام آماده باش ۷۲ ساعته به ادارات و دستگاه های پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران پاکدشت که با حضور روسای ادارات برگزار شد، طی سخنانی گفت: همه ادارات امدادرسان، خدمات رسان و انتظامی پاکدشت باید آماده باشند و طی ۷۲ ساعت آینده تمام دستگاه های شهرستان آماده باش هستند.

وی اضافه کرد: این میزان آماده باش موقتی است و پس از آن در صورت لزوم این آماده باش تمدید خواهد شد.

فرماندار پاکدشت از مردم خواست خونسردی خود را حفظ کنند و افزود:این که برخی شایعات از وقوع زلزله های بزرگ تر خبر می دهد مبنای علمی ندارد.

صادقی از آمادگی ستاد مدیریت بحران پاکدشت خبر داد و گفت: نگرانی وجود ندارد و تمام دستگاه های شهرستان اماده خدمت رسانی هستند.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه ادارات خدمات رسان و امدادی و انتظامی به ارائه گزارش عملکرد و میزان آمادگی خود پرداختند.