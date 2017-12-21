راننده رنو در تصادف محور امام خمینی (ره) شهر اصفهان جان باخت

سرهنگ رضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تصادف یک دستگاه مینی بوس و یک دستگاه خودروی رنو در محور امام خمینی (ره) اظهار داشت: این حادثه در ساعت ۱۰ و ۵۰ دقیقه امروز به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش شد.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه راننده خودروی رنو جان خود را از دست داد، تصریح کرد: هنوز علت این حادثه مشخص نشده و توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه به دنبال وقوع حادثه تصادف بر روی پل امام خمینی (ره) برای ساعتی ترافیک سنگینی را شاهد بودیم، اضافه کرد: در حال حاضر این محور به صورت کامل بازگشایی شده است.