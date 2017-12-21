مرحوم حائری شیرازی در افشاگری علیه فتنه صریح و صادق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران با صدور پیامی، رحلت آیت الله حائری شیرازی را تسلیت گفت.

متن پیام آیت الله صدیقی به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت فقیه مجاهد و عالم روشن بین و مؤمن پارسا و عنصر وارسته و دانشمند نوآور استاد بزرگوار ما، یار دیرینه امام و رهبری و حامی مقاوم انقلاب «حضرت آیت الله حاج شیخ محی الدین حائری شیرازی» دلهای مؤمنین را داغدار نمود.

او که در بیان حقایق و مقابله با هر باطل و افشاگری علیه هر فتنه، صریح و صادق بود و آنچه از معارف و به طلبه ها و جامعه القاء می کرد، خود عامل بود و هر آدرسی که به ره جویان می داد، خود رفته و راه یافته بود، با رحلت خود داغ هایی که از ارتحال الگوهای عملی و دلبران عرفانی همچون آیات حق، حق شناس، خوشوقت، پهلوانی و ... را تجدید نمود و باید اذعان کرد که تحمل چنین خلأها وحشتناک است.

این مصیبت را به امام عصر ارواحنافداه و نایب آن حضرت مقام معظم رهبری و حوزه های علمیه، خصوصا حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران و فضلا و طلابی که در حلقه ارادتمندان ایشان بودند و از جلسات دلنشین و اثرگزار اخلاقی و عرقانی قرآنی ایشان عطش جانشان را فرو می کشاندند تسلیت عرض می کنم.