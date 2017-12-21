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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۰

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی اصفهان:

بارش‌ها در مناطق غربی اصفهان آغاز می‌شود

بارش‌ها در مناطق غربی اصفهان آغاز می‌شود

اصفهان- رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی اصفهان گفت: برای امروز در مناطق غربی استان اصفهان بارش باران و برف پراکنده و در شمال شرقی وزش باد نسبتاً شدید و باراش باران پیش‌بینی می‌شود.

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان تا روز شنبه اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر گذر موج ناپایدار بر روی استان طی امروز و فردا است.

وی با بیان اینکه امروز آسمان در اکثر نقاط استان اصفهان به صورت کمی تا قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود، ابراز داشت: برای امروز در مناطق غربی بارش باران و برف پراکنده و در شمال شرقی وزش باد نسبتاً شدید و باراش باران پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه برای امروز در شهرستان‌های داران، فریدونشهر، چادگان، خوانسار، میمه، گلپایگان و بویین میان دشت بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود، اضافه کرد: برای فردا نیز در این شهرستان‌ها ادامه بارش‌ها پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده نیز گفت: بیشینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان یک تا سه درجه سانتی‌گراد کاهش و کمینه یک تا دو درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد داشت.

خدابخش در ادامه آران و بیدگل با دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر را گرم‌ترین نقطه استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده اعلام کرد و ابراز داشت: همچنین در این بازه زمانی بویین میان دشت با دمای دو درجه سانتی‌گراد زیر صفر خنک‌ترین نقطه استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 4178853

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