حسن خدابخش در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای هواشناسی استان اصفهان تا روز شنبه اظهار داشت: بررسی این نقشهها بیانگر گذر موج ناپایدار بر روی استان طی امروز و فردا است.
وی با بیان اینکه امروز آسمان در اکثر نقاط استان اصفهان به صورت کمی تا قسمتی ابری به تدریج افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود، ابراز داشت: برای امروز در مناطق غربی بارش باران و برف پراکنده و در شمال شرقی وزش باد نسبتاً شدید و باراش باران پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه برای امروز در شهرستانهای داران، فریدونشهر، چادگان، خوانسار، میمه، گلپایگان و بویین میان دشت بارشهای پراکنده پیشبینی میشود، اضافه کرد: برای فردا نیز در این شهرستانها ادامه بارشها پیشبینی میشود.
وی با اشاره به وضعیت دمایی استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده نیز گفت: بیشینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش و کمینه یک تا دو درجه سانتیگراد افزایش خواهد داشت.
خدابخش در ادامه آران و بیدگل با دمای ۲۲ درجه سانتیگراد بالای صفر را گرمترین نقطه استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده اعلام کرد و ابراز داشت: همچنین در این بازه زمانی بویین میان دشت با دمای دو درجه سانتیگراد زیر صفر خنکترین نقطه استان اصفهان پیشبینی میشود.
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