تجمیع اطلاعات ایستگاه های لرزه نگاری/ نصب دستگاه لرزه نگاری موقت

مهدی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر برای ثبت اطلاعات دقیق زمین لرزه ای که شب ۲۹ آذر ۹۶ در حوالی ملارد و در مرز استانهای البرز و تهران رخ داد از ایستگاه های لرزه نگاری استان تهران و در صورت لزوم ایستگاه های سایر استانها استفاده شده و در حال حاضر هم جهت ثبت دقیق پسلرزه های آن استفاده می شود.



رئیس پایگاه اطلاعات لرزه ای کشور در خصوص ایستگاه های موجود در استانهای همجوار استان تهران گفت: اطلاعات ایستگاه های لرزه نگاری در قزوین، مازندران و سمنان، علاوه بر قم، تهران و البرز مورد استفاده قرار می گیرد.



وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶ ایستگاه لرزه نگاری در مازندران و ۴ ایستگاه لرزه نگاری در قزوین و ۳ ایستگاه در سمنان وجود دارد، گفت: همچنین یک ایستگاه هم در قم وجود دارد که در تکمیل اطلاعات لرزه ای زلزله شب ۲۹ آذر بی تاثیر نیست.



رحمتی افزود: شکل موج زلزله توسط ایستگاه ها و شبکه های لرزه نگاری به این مرکز مخابره می شود که با استفاده از آن می توان محل و بزرگی زمین لرزه را تعیین کرد.



وی با بیان اینکه ما همواره در حال رصد و پایش لرزه خیزی در منطقه هستیم، گفت: روز پنج شنبه سی ام آذر ماه توانستیم یک ایستگاه لرزه نگاری جدید در مشکین دشت کرج به صورت موقت نصب کنیم؛ بدین واسطه فعالیت لرزه ای منطقه با دقت بیشتری رصد و پایش می شود.



وی در خصوص فعال کردن گسل های دیگر توسط گسل مسبب زمینلرزه اخیر تاکید داشت: در خصوص این موضوع نمیتوان با قطعیت گفت که گسل مسبب این زمینلرزه می تواند گسل های دیگر را فعال کند؛ تایید این موضوع نیاز به زمان و مطالعات بیشتری دارد.



رحمتی درباره آخرین بررسی ها در خصوص زلزله تهران خاطر نشان کرد: به یافته جدیدی دست پیدا نکرده ایم و هم اکنون در حال پایش منطقه هستیم.