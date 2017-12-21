کارگاه آموزشی «پرنده نگری» در سیستان و بلوچستان برگزار شد

نیره پورملائی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کارگاه آموزشی «پرنده نگری» با حضور کارشناسان و محیط بانان سراسر استان سیستان و بلوچستان در شهرستان چابهار برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی راه های شناسایی پرندگان آبزی، کنار آبزی، شکاری و همچنین سایر پرندگان موجود و یا مهاجر به استان سیستان و بلوچستان بررسی و آموزش داده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: در این دوره آموزشی روش های شناسایی، حلقه گذاری و سرشماری پرندگان مطابق با تقویم آموزشی ضمن خدمت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با حضور دکتر امینی معاون دفتر امور حیات وحش و آبزیان آب های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست آموزش داده شد.

پورملائی ادامه داد: کارگاه آموزشی پرنده نگری با اهداف آموزشی و کاربردیِ و همچنین آموزش روش های شناسایی گونه های مختلف پرندگان در شهرستان چابهار برگزار شد.