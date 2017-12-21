برگزاری تورهای طبیعت گردی به غارهای تهران ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی تهران با اعلام این خبر از همه علاقه مندان به طبیعت‌گردی خواست در چند روز آینده از ورود به غارهای رودافشان و بورنیک در استان تهران خوداری کنند تا شرایط ایمنی غارها پس از وقوع زلزله تهران توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت : تعدادی از دفاتر خدمات مسافرتی تورهای طبیعت گردی از غارها را برای روز جمعه یکم آذر ماه برنامه ریزی کرده اند که اعلام می کنیم الزامی برای اجرای تعهدات آنها نیست و می توانند به مسافران خود کنسلی برنامه بازدید از غارها را اعلام کنند.

او افزود : بعد ازر وقوع زلزله شب گذشته تهران هیچ گونه آسیبی به موزه ها و بناهای تاریخی استان وارد نشده است اما کمیته پدافند غیرعامل اداره کل در حال حاضر با تشکیل جلسه در حال بررسی آسیب های احتمالی به اشیای موزه است که ممکن است در هنگام پس لرزه ها و وقوع احتمالی زلزله در خطر آسیب باشد.

خسروآبادی گفت: بنا به ابلاغ ستاد مدیریت بحران امروز پنج شنبه 30 آذر تمام موزه ها و بناهای تاریخی استان تعطیل است اما آمادگی کامل برای اسکان هموطنان در محوطه موزه های تهران در مواقع بحرانی وجود دارد.