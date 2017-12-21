خانواده شهدا نماد صبر و استقامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی امروز در دیدار با خانواده دو تن از شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس گفت: همه باید قدردان صبر و استقامت خانواده های معظم شهدا و ایثارگران باشیم.

وی عزت و شکوه ایران اسلامی را مرهون از خودگذشتگی شهدا و ایثارگران و همچنین استقامت خانواده های این عزیزان دانست و گفت: همه باید دست به دست هم بدهند تا قطره ای از دریای بیکران فداکاری شهدا و خانواده هایشان را جبران کنند.

وی در ادامه شهدا را سند امنیت ایران اسلامی دانست و گفت: عزت و اقتدار ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است.

شهیدان عبدالهادی مهدی زاده و اکبر کریمی سال های ۶۴ و ۶۵ در مناطق عملیاتی جزیره مجنون و دهلران به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.