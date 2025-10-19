امام جمعه کیش: شهیدان مایه عزت و امنیت جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز، در مراسم گرامیداشت شهدای فراجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با خیرمقدم به خانواده‌های شهدا، مسئولان و میهمانان، از فداکاری حافظان امنیت کشور قدردانی کرد.

او با قدردانی از تلاش‌های فراجا و با اشاره به جایگاه والای شهیدان از منظر آیات قرآن کریم، گفت: شهیدان مایه عزت و امنیت جامعه هستند و قدردانی از رشادت‌های آنان و توجه به خانواده‌های شهدا وظیفه همگانی است.

امام جمعه کیش، گفت: خانواده‌های شهدا نیز با صبر و استقامت خود، ادامه‌دهنده واقعی راه ایثار و مقاومت‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، افزود: فراجا و خانواده شهدای آن از ستون‌های استوار اقتدار جمهوری اسلامی ایران و تکیه‌گاه مطمئن مردم هستند.

او ادامه داد: این نهاد در کنار مردم با رأفت و مهربانی عمل می‌کند و در برابر برهم زنندگان نظم و امنیت با صلابت و اقتدار می‌ایستد، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند، چهره‌ای مهربان و مقتدر از پلیس در ذهن مردم ترسیم شده است.

امام جمعه کیش با قدردانی از زحمات فراجا و خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد: فرزندان ایران اسلامی در سنگر امنیت، مصداق انسان‌های مؤمن و کامل‌اند و موجب عزت دین و آرامش جامعه شده‌اند.