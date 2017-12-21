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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۸

استاندار قزوین:

دکتر صالحی تک ستاره ای در عرصه علمی است

دکتر صالحی تک ستاره ای در عرصه علمی است

قزوین- استاندار قزوین گفت: دکتر جواد صالحی مانند تک ستاره ای درعرصه علمی کشور و جهان می درخشد و افتخار ملت ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه در مراسمی با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عبدالمحمد زاهدی استاندار، فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، افشار رئیس بنیاد نخبگان استان، روسای دانشگاهها و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی از چهره ماندگار کشور دکتر جواد صالحی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تجلیل شد.

عبدالمحمد زاهدی در این مراسم گفت: از دکتر موسی خانی ریاست دانشگاه آزاداسلامی برای برگزاری این همایش تشکر می کنم و امیدواریم این حرکت پسندیده تداوم یابد.

زاهدی با تبریک فرارسیدن شب یلدا افزود: یلدا یک مفهوم عمیق دارد و چون طولانی ترین شب سال است در واقع آغاز طولانی شدن روزهاست که مفهوم امیدبخشی دارد.

وی یادآورشد: اصالت خانواده صالحی موجب شده فرزندانی اندیشمند، مومن و اصیل و البته تاثیرگذار تربیت شوند و امروز برای کشور افتخار بیافرینند.

استاندار قزوین تصریح کرد: در خانواده صالحی فرزندانی تربیت شده اند که چهره ماندگار و شخصیت های بین المللی هستند و هر حرکت آنها مبنای حرکت های دیگر شده است که جای خرسندی دارد.

زاهدی بیان کرد: امروز با این همایش ها فرصتی مهیا شده تا سرمایه های ملی کشور را به دیگران معرفی کنیم تا الگویی عملی برای جوانان عرضه شود.

ضرورت معرفی بیشتر نخبگان و دانشمندان در جامعه

زاهدی تصریح کرد: باید مفاخر و شخصیت های برجسته علمی خود را به مردم معرفی کنیم زیرا تمامی سرمایه های اجتماعی و طبیعی بدون سرمایه انسانی به جایی نمی رسد.

استاندار قزوین گفت: دکتر جواد صالحی یکی از این سرمایه های نمادین و ستارگان درخشان جهان دانش و علم است و باید از مقام و جایگاه رفیع وی پیش از این تقدیر می شد.

وی افزود: سرمایه های کشور اگر مورد توجه و تجلیل قرار نگیرند و آنها را پاس نداریم باید گفت تجدیدناپذیر هستند و با بی مهری آسیب های جدی خواهیم دید.

استاندار قزوین یادآورشد: قزوین از استان های شاخص کشور در عرصه برخورداری از نیروهای انسانی نخبه است و به لحاظ فرهنگی نیز از غنای بالایی برخوردار است که باید به آن افتخار کرد.

موسی خانی چهره ماندگار است

زاهدی با تقدیر از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هم گفت: بدون شک دکتر موسی خانی هم از چهره های ماندگار و تاثیرگذار استان است که باید برای ایشان هم همایشی برگزار کنیم تا دیگران با مدیریت و خدمات این چهره علمی آشنا شوند.

وی اضافه کرد: منطقه قزوین در علم و فنآوری، هنر و ادبیات سرمایه های ارزشمندی دارد که باید قدردان آن باشیم و در پاسداشت و معرفی آنها تلاش کنیم.

در این مراسم از دکتر جواد صالحی چهره ماندگار و یکی از ۲۵۰ دانشمند برجسته و تاثیرگذار و پر استناد جهان در حوزه علوم کامپیوتر، عضو برجسته FEIIOW  انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا که دارای ۱۲ اختراع جهانی است تجلیل شد.

کد مطلب 4179027

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