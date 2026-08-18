حجت الاسلام سرافراز: سازمان تبلیغات قرارگاه فعالان فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سجاد سرافراز ظهر سه شنبه در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان، ضمن قدردانی از مدیران گذشته این مجموعه اظهار کرد: از همکاران و مدیران کل پیشین که با تحمل رنج‌ها و مشقت‌های فراوان زمینه شکل‌گیری و استحکام این نهاد را فراهم کردند، تشکر می‌کنم و قدردان زحمات همه آنان هستیم.

وی با اشاره به خدمات حجت‌الاسلام نجفی، مدیرکل پیشین تبلیغات اسلامی گیلان، افزود: حجت الاسلام نجفی زحمات زیادی کشیدند و مجموعه تبلیغات اسلامی استان گیلان قدردان این مجاهدت‌هاست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه دغدغه اصلی وی در مسئولیت جدید، «ماموریت» این سازمان است، تصریح کرد: بیش از آنکه به مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی فکر کنم، ذهنم درگیر مأموریت خطیر و بزرگی است که بر عهده این مجموعه قرار دارد.

حجت الاسلام سرافراز با اشاره به مباحث و جلسات کارشناسی انجام‌شده برای ترسیم مسیر آینده سازمان گفت: با همکاران ساعت‌ها به بحث و گفتگو می‌نشینیم تا بتوانیم مسیر را هموار کرده و در خدمت فعالان و دغدغه‌مندان فرهنگی استان باشیم.

وی در تشریح مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: اگر بخواهم مأموریت این سازمان را در یک جمله خلاصه کنم، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ترویج فکر اسلامی در ساحت انقلاب اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان ادامه داد: فکر اسلامی همواره با رقیب جدی و دشمنی مواجه بوده است و همین مسئله موجب شده فعالیت در سازمان تبلیغات اسلامی و عرصه فرهنگی، صرفاً یک فعالیت عادی فرهنگی نباشد، بلکه به یک «جهاد کبیر» تبدیل شود.

سرافراز با اشاره به مفهوم جهاد کبیر در قرآن کریم افزود: در این میدان، جهاد به معنای تلاش همراه با مشقت و تحمل رنج است؛ چراکه اگر جبهه فرهنگی خود برای تحقق اهدافش تلاش نکند، جبهه مقابل همه ظرفیت خود را برای متوقف کردن این حرکت به کار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نیروهای فرهنگی تصریح کرد: در این جهاد کبیر باید فارغ از سلایق و علایق مختلف در کنار یکدیگر بایستیم، مقاومت و مبارزه کنیم و ظرفیت‌های خود را برای تحقق اهداف مشترک به میدان بیاوریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در پایان با اعلام آمادگی برای همکاری با فعالان فرهنگی استان گفت: به عنوان یک همرزم و سرباز در این عرصه، دست یاری خود را به سوی یکایک فعالان فرهنگی و مجاهدان این میدان دراز می‌کنم تا سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک قرارگاه در خدمت آنان باشد و همه ظرفیت‌ها را برای رسیدن به اهداف مشترک کنار یکدیگر قرار دهیم.

سازمان تبلیغات باید از دستاوردهای انقلاب و معارف اهل بیت صیانت کند

«حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی گیلانی» مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی گیلان در این مراسم با قدردانی از حضور مسئولان، فعالان فرهنگی و خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: خداوند توفیق خدمت در مسیر اعتلای کلمه‌الله را نصیب ما کرد و امروز باید این امانت را با احساس مسئولیت به نسل بعد بسپاریم.

نجفی ادامه داد: مسئولیت، منصب و فرصت خدمت، گذرا و ناماندگار است و ما شرعاً و اخلاقاً مکلف هستیم تا زمانی که این مسئولیت بر عهده ماست، وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم و پس از آن نیز در جایگاه سربازی، مسیر خدمت را ادامه دهیم.

وی با تأکید بر اینکه مدیران باید خود را مأمور به ادای تکلیف بدانند، گفت: در این مسیر باید با الگو قرار دادن اخلاص شهیدانی همچون شهید احمدعلی نیری و شهید ابراهیم هادی، تمام توان خود را برای انجام رسالت به کار بگیریم و حتی یک گام از وظیفه خود کوتاهی نکنیم.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به پایان دوره مسئولیت خود اظهار کرد: در طول مدت تصدی مسئولیت، تلاش کردم دامان خود را از هرگونه تخطی قانونی و لغزش شرعی حفظ کنم و اگر در جایی اقدامی انجام شده که نیازمند اصلاح یا تکمیل بوده است، از خداوند می‌خواهم آن را به رحمت خود بپذیرد.

وی با تأکید بر اینکه موفقیت‌های حاصل‌شده محصول تلاش جمعی بوده است، افزود: بخش مهمی از این دستاوردها حاصل تلاش خالصانه همکاران سازمان تبلیغات اسلامی، فعالان مردمی و مجموعه‌های فرهنگی استان است و نمی‌توان آن را به یک فرد یا یک مجموعه نسبت داد.

نجفی در ادامه با اشاره به بخشی از اقدامات انجام‌ شده در دوران مسئولیت خود گفت: در حوزه نوجوانان، هم‌افزایی قابل توجهی میان مجموعه‌های دانش‌آموزی استان شکل گرفت و مدارس صدرا توسعه یافت. همچنین در برنامه‌های نوجوانان شاهد افزایش قابل توجه مشارکت بودیم و ساماندهی دسته‌های نوجوانی و برگزاری دوره‌های تربیتی نیز دنبال شد.

وی اجرای طرح قرآنی «آلاء» را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و بیان کرد: این طرح با محوریت مفاهیم قرآن و با مشارکت حدود ۱۶ هزار دانش‌آموز و یک هزار و ۶۰۰ مربی اجرا شد و بیش از هزار مربی تدبر در قرآن نیز تربیت شدند.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی گیلان اضافه کرد: برگزاری آزمون‌های حفظ قرآن، دوره‌ها و محافل قرآنی و برنامه‌های مستمر در حوزه اندیشه اسلامی نیز از دیگر فعالیت‌هایی بود که در این دوره دنبال شد.

نجفی با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی گیلان گفت: در حوزه رسانه، مرکز رسانه گیلان تأسیس شد و تحول بنیادینی در فعالیت‌های رسانه‌ای سازمان شکل گرفت که تولید آثار فاخر و برنامه‌های تخصصی از جمله برنامه «جوانه» از نتایج آن بود.

وی اجرای طرح تبلیغ «دریا» را از دیگر اقدامات شاخص برشمرد و افزود: این طرح با مشارکت مبلغان اجرا شد و به اعتقاد فعالان این حوزه، از برنامه‌های کم‌نظیر در این عرصه بود.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی گیلان همچنین به برگزاری نمایشگاه تبیینی و روایی «ایمان و جهاد» در کنگره ۸ هزار شهید گیلان اشاره کرد و گفت: در این برنامه تلاش شد رویکرد جدیدی نسبت به فعالیت مبلغان و ظرفیت‌های تبلیغی استان ارائه شود.

نجفی با اشاره به تقویت گروه‌های تبلیغی اظهار کرد: انسجام‌بخشی و تقویت ۱۶ گروه تبلیغی خارج از استان، تأسیس مجمع خطبای رشت در سه لایه تخصصی و توسعه فعالیت‌های تخصصی در حوزه تبلیغ از دیگر اقدامات انجام‌شده بود.