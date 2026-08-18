به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‌کشی مرحله لیگ نخبگان آسیا امروز سه‌شنبه ۲۷ مرداد به میزبانی شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد و استقلال و تراکتور به عنوان دو نماینده فوتبال ایران در این دوره از رقابت‌ها، حریفان خود را شناختند.

با این حال، در کنار مشخص شدن برنامه مسابقات، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استقلال همچنان بدون پاسخ باقی مانده و آن هم تعیین محل میزبانی این تیم از حریفان آسیایی است؛ موضوعی که با توجه به نزدیک بودن زمان آغاز مسابقات، حالا به یک چالش جدی برای آبی‌پوشان تبدیل شده است.

پیش از این و با اعلام علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال، عنوان شده بود که آبی‌پوشان قرار است دیدارهای خانگی خود در لیگ نخبگان آسیا را در شهر بصره عراق برگزار کنند. با این حال، حضور تیم الشرطه عراق در این دوره از رقابت‌ها باعث شد فدراسیون فوتبال این کشور از پذیرش میزبانی استقلال انصراف دهد.

استقلال پیش از این ازبکستان را نیز به عنوان گزینه دوم میزبانی خود در نظر گرفته بود، اما این گزینه هم در نهایت از دست رفت. پاختاکور و نفتچی، دو نماینده ازبکستان در لیگ نخبگان آسیا، امکان میزبانی از استقلال را نداشتند و به این ترتیب ازبکستان نیز از فهرست گزینه‌های آبی‌پوشان خارج شد.

از سوی دیگر، طبق بیانیه‌ای که باشگاه استقلال صبح امروز منتشر کرد، کشورهای امارات و قطر نیز از همان ابتدا آمادگی خود را برای میزبانی از دیدارهای استقلال اعلام نکرده بودند. به این ترتیب، گزینه‌های مدنظر استقلال یکی پس از دیگری کنار رفتند تا هنوز محل برگزاری دیدارهای خانگی این تیم در لیگ نخبگان مشخص نباشد.

در سوی مقابل، تراکتور نیز شرایطی مشابه استقلال داشت و با مشکل انتخاب میزبان مواجه بود، اما مدیران این باشگاه با اقدام به‌موقع، کشور عمان را به عنوان محل برگزاری دیدارهای خود انتخاب کردند تا حداقل از این بابت دغدغه‌ای نداشته باشند.

این در حالی است که مسابقات مرحله لیگ نخبگان آسیا از ۲۳ شهریورماه آغاز خواهد شد و کمتر از یک ماه تا شروع این رقابت‌ها زمان باقی مانده است. استقلال در چنین شرایطی هنوز نمی‌داند قرار است از حریفان آسیایی خود در کدام کشور میزبانی کند و با توجه به از دست رفتن گزینه‌های قبلی، این احتمال وجود دارد که کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در نهایت کشور دیگری را برای میزبانی آبی‌پوشان تعیین کند.

طبق قوانین و شرایط موجود، تیم‌های ایرانی به دلیل جنگ‌های اخیر مجوز میزبانی از برخی رویدادهای بین‌المللی تحت نظارت کنفدراسیون فوتبال آسیا را در داخل کشور ندارند و به همین دلیل استقلال باید دیدارهای خانگی خود را خارج از ایران برگزار کند.