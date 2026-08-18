مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نوسان دمای شهر اصفهان بین گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات شبانه روز به ۲۱ درجه‌ می‌رسد، اظهار کرد: بیشینه دما در این کلانشهر امروز ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن طی بامداد چهارشنبه ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر خواهد بود.

وی با بیان اینکه دما در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است‌.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از امروز تا پایان هفته جوی به نسبت آرام در استان مستقر خواهد بود.

به گفته معتمدی، آسمان طی این مدت صاف تا کمی ابری و در ساعات عصر و شب وزش باد و در مناطق مستعد گردوخاک موقت پیش بینی می شود.