به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ نشست خبری انجمن حبوبات کشور در محل این انجمن برگزار شد.
داود لپهچی، رئیس انجمن حبوبات کشور، ضمن تشریح چالشهای تولیدکنندگان و تامینکنندگان این حوزه، سیاستهای ارزی و دولتی را باعث آشفتگی در بازار و آسیب به زنجیره تأمین دانست.
وی با اشاره به شوک ناشی از تغییر سیاستهای ارزی در موضوع جراحی اقتصادی کشور اظهار کرد: بسیاری از واردکنندگان بر مبنای نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اقدام به واردات و فروش کالا کردهاند و در حالی که منتظر تخصیص ارز بودند، تحولات اقتصادی رخ داد. همچنین برخی تامینکنندگان با ارز ۷۰ هزار تومانی تالار دوم واردات داشتند و بخشنامهای که یکشبه ابلاغ شد، نرخ ارز را به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان افزایش داد. این تغییرات ناگهانی، بدهیهای معوق سنگینی را برای واردکنندگان رقم زد که با وجود مکاتبات فراوان، همچنان پرداخت این معوقات بلاتکلیف باقی مانده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به پیگیریها، در روزهای آتی گشایشی در وضعیت این بدهیهای معوق حاصل شود.
واردات در ازای رفع تعهد ارزی ضربهای به تولید داخلی و کشاورزان بود
رئیس انجمن حبوبات کشور با انتقاد از بخشنامههای مربوط به «رفع تعهد ارزی صادرکنندگان»، گفت: الزام صادرکنندگان به واردات کالاهای اساسی برای رفع تعهد، اما بدون مدیریت درست منجر به ورود بیرویه حبوبات به کشور شده است؛ این در حالی است که ۷۰ درصد نیاز کشور به حبوبات از طریق تولید داخل تأمین میشود.
وی افزود: ورود بیرویه کالا، تعادل عرضه و تقاضا را بهم زده و باعث شده است قیمت محصولات داخلی به شکلی غیرمنطقی کاهش یابد که در نهایت تنها به ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان تمام میشود.
لپهچی با اشاره به معضل ماندگاری کالا در انبارها به دلیل رکود بازار، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای واردات و عدم کشش بازار، کالاهای وارداتی در انبارها دپو شدهاند. حبوبات کالایی فسادپذیر است و شرایط نگهداری دشواری دارد؛ اما سازمان تعزیرات و پلیس اقتصادی با رویکردی سختگیرانه، محدودیتهای زمانی ۲۰ روزه برای نگهداری کالا اعمال کردهاند و این نگهداری به عنوان احتکار کالا تلقی میشود. این وضعیت باعث شده است بسیاری از اعضای انجمن بهدلیل عدم فروش بهموقع کالا، با پروندهسازیهای قضایی و مشکلات حقوقی مواجه شوند.
درخواست برای شفافیت و اصلاح مسیر
رئیس انجمن حبوبات کشور با اشاره به بارشها و برداشت خوب امسال محصولات، تصریح کرد: مشکل اصلی ما کمبود کالا نیست، بلکه سوءمدیریت در واردات است.
این مسئول صنفی خواستار بازنگری در سیاستهای ارزی و تجاری شد و تأکید کرد: بیشبود در کنار کمبود چالشساز است و در حالی که ۷۰ درصد حبوبات کشور از طریق تولید کشاورزان تامین میشود واردات بیرویه به معیشت این قشر آسیبپذیر زیان زیادی وارد میکند.
وی درباره مطالبات تامینکنندگان حبوبات از معوقات به ۵۰ میلیون دلار اشاره کرد و گفت: تبعات اقتصادی ناشی از بیتوجهی به وضعیت دهکهای پایین و معیشت کشاورزان قابل توجیه نیست.
لپهچی تأکید کرد: دولت باید با شفافسازی بر مبنای حسابرسیهای دقیقِ شرکتها، نسبت به حلوفصل بدهیهای سال ۱۴۰۳ اقدام کرده و از پاک کردن صورتمسئله در جراحیهای اقتصادی پرهیز کند.
این مسئول صنفی در پایان با بیان اینکه کمبودی در حوزه حبوبات مورد نیاز کشور وجود ندارد و با مازاد نیاز بازار مواجه هستیم، گفت: موجودی انبارها تا پایان سال کفایت میکند و حتی قیمت این محصولات ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افت داشته است.
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