تشکیل دبیرخانه دائمی «روز همدان» ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شهابینیا ظهر سه شنبه در جلسه بررسی لایحه سرمایهگذاری سایت موزه میدان امام (ره) و برنامههای هفته فرهنگی همدان، اظهار کرد: متاسفانه با وجود جایگاه والای همدان تاکنون نتوانستهایم «اول شهریورماه» روز همدان را به شکلی شایسته و در تراز ملی به افکار عمومی کشور معرفی کنیم.
وی با اشاره به پراکندگی برنامههای دستگاههای اجرایی در این ایام، افزود: سازمان میراثفرهنگی، دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد بوعلیسینا و شهرداری همدان هر یک بهصورت جزیرهای و جداگانه فعالیتهایی را اجرا میکنند که این نبود وحدت رویه مانع از شکلگیری یک رویداد منسجم، اثرگذار و جریانساز در سطح کشور شده است.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر همدان بر لزوم تشکیل دبیرخانه دائمی «روز همدان» تاکید کرد و گفت: این دبیرخانه میتواند با تجمیع ظرفیتها و هماهنگی میانبخشی برنامههای هفته همدان را از حالت نمایشی خارج کرده و به سمت رویدادهای راهبردی سوق دهد.
شهابینیا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سایت موزه میدان امام (ره) اشاره و تصریح کرد: مالکیت این سایت بهطور کامل در اختیار شهرداری است و حضور سرمایهگذار فقط با هدف تسهیلگری در پروژه و ساماندهی فضا صورت میگیرد.
وی افزود: با توجه به حساسیت شهروندان نسبت به میدان مرکزی شهر نظارت بر واگذاریها باید با دقت بالایی انجام شود و برگزاری هرگونه رویداد فرهنگی در این مکان نیز باید زیر نظر سازمان فرهنگی شهرداری باشد.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به چالشهای حوزه گردشگری استان، بیان کرد: باوجود ظرفیتهای عظیم طبیعی و تاریخی همدان همچنان در زمینه ماندگاری گردشگر با مشکلات جدی مواجه است که ریشه آن در ضعف معرفی و کمبود زیرساختها است.
وی با انتقاد از عملکرد گذشته در نمایشگاههای ملی گردشگری، خاطرنشان کرد: حضور همدان در نمایشگاههای ملی در سالهای اخیر فاقد تاثیرگذاری لازم بوده است در حالی که سایر استانها با طراحیهای خلاقانه و حرفهای، گوی سبقت را در جذب مخاطب ربودهاند.
شهابینیا در پایان خواستار تغییر رویکرد در مدیریت گردشگری و صنایعدستی شهر شد و افزود: برای گذار از وضعیت موجود نیازمند اقدامات عملی در حوزه توسعه زیرساختهای گردشگری و تعریف برنامههای ملی هستیم تا جایگاه واقعی همدان در سطح کشور بازیابی شود.
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