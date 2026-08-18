به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشقایی صبح سهشنبه در نشست با اصحاب رسانه با تشریح آخرین وضعیت اعتبارات عوارض آلایندگی و پروژههای عمرانی شهرداری دوگنبدان، اظهار کرد: حدود یک هزار میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی به شهرداری دوگنبدان اختصاص یافته که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن برای خرید ماشینآلات عمرانی، ۳۰ میلیارد تومان در بخش حملونقل و حدود ۶۰۰ میلیارد تومان نیز در حوزه پروژههای عمرانی با کار کارشناسی تعریف و اجرا شده است.
وی درباره شفافسازی ارقام حوزه مالی و درآمد شهرداری در سال ۱۴۰۴ افزود: کل درآمد شهرداری دوگنبدان یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل آلایندگی، عوارض، کمکهای دولتی و درآمدهای خود شهرداری بوده و شایعه یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرداری دوگنبدان موضوعیت ندارد.
مالکیت اراضی؛ یکی از دلایل تأخیر در اجرای پروژهها
شهردار دوگنبدان یکی از دلایل تأخیر در اجرای برخی پروژههای عمرانی شهرداری از محل آلایندگی را مربوط به مالکیت اراضی عنوان کرد و گفت: برخی پارکهای پیشبینیشده در اختیار دستگاههایی مانند منابع طبیعی و راه و شهرسازی قرار داشتند و واگذاری آنها به شهرداری، چه از طریق انتقال مالکیت و چه در قالب احاله مدیریت، نیازمند طی مراحل قانونی و اداری بود.
وی با بیان اینکه بخشی از پروژههای اولیه به دلیل تغییر اولویتهای شهری اجرایی نشد، تصریح کرد: بودجه سال ۱۴۰۴ بر اساس عملکرد ماههای گذشته تدوین شده بود و در زمان تنظیم بودجه هنوز منابع آلایندگی تزریق نشده بود؛ بنابراین بسیاری از پروژههایی که بعداً در جلسات مربوط به اعتبارات آلایندگی تعریف شدند، در بودجه اولیه شهرداری پیشبینی نشده بودند.
قشقایی ادامه داد: برای اجرای این پروژهها لازم بود اصلاح بودجه انجام و مراحل قانونی تصویب در شورای اسلامی شهر و کمیته انطباق طی شود.
وی تغییر اولویت نیازهای مردم را از دیگر عوامل اجرایی نشدن برخی پروژهها عنوان کرد و گفت: با توجه به مراجعات گسترده شهروندان و تأکید اعضای شورای اسلامی شهر، برای رفع مشکلات فوری مردم در حوزه عبور و مرور، آسفالت، جدولگذاری، کانالها و سایر زیرساختهای محلات که در مصوبات بودجه پیشبینی نشده بود، این موارد در اولویت قرار گرفت.
شهردار دوگنبدان افزود: پروژههای آسفالت، کانالکشی، جدولگذاری و پیادهراهسازی با توجه به نیازهای فوری شهروندان در اولویت قرار گرفتند و بخشی از منابع آلایندگی به این طرحها اختصاص یافت.
وی تأکید کرد: این به معنای کنار گذاشتن پروژههای بزرگ توسعهای نیست و مدیریت شهری همچنان معتقد است اجرای طرحهای بزرگ میتواند چهره شهر را متحول کند و باید در کنار رفع مشکلات زیرساختی، برای اجرای آنها نیز تلاش شود.
عملکرد بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۴
شهردار دوگنبدان با بیان اینکه مجموع منابع آلایندگی اختصاصیافته به شهرداری حدود یک هزار میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: سایر منابع نیز شامل ارزش افزوده، کمکهای دولتی و درآمدهای داخلی شهرداری است.
وی درباره عملکرد مالی سال ۱۴۰۴ گفت: عملکرد بودجه شهرداری حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و مابهالتفاوت منابع دریافتی نسبت به عملکرد، به سال ۱۴۰۵ منتقل شده است.
قشقایی تاکید کرد: از عملکرد مالی سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به هزینههای جاری و حدود ۷۵ میلیارد تومان مربوط به عملکرد عمرانی بوده است و نسبتهای پیشبینیشده در بودجه نیز رعایت شده است.
وی تأکید کرد: منابع مالی شهرداری و نحوه هزینهکرد اعتبارات آلایندگی شفاف و قابل ارائه است و در صورت نیاز، گزارشهای دقیق مالی توسط معاونت مالی شهرداری در اختیار اعضای شورا و اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.
پروژههای آلایندگی چگونه تعریف شدند؟
قشقایی با اشاره به جلسات برگزارشده برای تعیین نحوه هزینهکرد عوارض آلایندگی بیان کرد: در اواخر سال ۱۴۰۳، با پیشبینی تزریق اعتبارات آلایندگی به شهرداری، جلساتی با حضور نماینده فرماندار، دادستان، برخی دستگاههای اجرایی، اعضای شورای اسلامی شهر و کارشناسان شهرداری برگزار و درباره نحوه هزینهکرد این منابع بحث و تبادل نظر شد.
وی ادامه داد: در این جلسات، پروژههایی در حوزه فضای سبز، راهها، پسماند و دیگر زیرساختهای شهری تعریف و صورتجلسه شد و مقرر شد برای اجرای آنها برنامه عملیاتی تهیه شود.
شهردار دوگنبدان افزود: این پروژهها عمدتاً طرحهای توسعهای و زیربنایی بودند که میتوانستند در بلندمدت به توسعه شهر، بهسازی بافتهای فرسوده و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک کنند.
آغاز اجرای پروژههای عمرانی
قشقایی گفت: پس از انجام مطالعات کارشناسی و استفاده از ظرفیت مشاوران، طراحی برخی پروژهها آغاز شد و پس از تزریق منابع مالی، در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۵۳۰ میلیارد تومان اعتبار به شهرداری اختصاص یافت که با توجه به پایان سال مالی، بخش عمده عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۴ آغاز شد.
وی تأکید کرد: اجرای هر پروژه مستلزم تصویب اعتبار در شورای اسلامی شهر و تأیید کمیته انطباق است و شهرداری پس از طی این مراحل میتواند وارد عملیات اجرایی شود.
شهردار دوگنبدان درباره ترکیب کمیته انطباق نیز توضیح داد: این کمیته سه عضو اصلی دارد که شامل نماینده وزارت کشور و فرماندار، نماینده دادگستری که یک قاضی معرفیشده از سوی رئیس دادگستری استان است و نماینده شوراها که از سوی شورای اسلامی استان معرفی میشود.
وی افزود: اعضای مشورتی نیز متناسب با موضوعات مطرحشده میتوانند به جلسات دعوت شوند و وظیفه کمیته انطباق، بررسی مصوبات شورا و تطبیق آنها با قوانین است.
تعریف حدود یک هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی
قشقایی با تشریح پروژههای تعریفشده در حوزه عمرانی گفت: حدود ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در زمینه بلوارها و دسترسیها، پیادهراهسازی، احداث پارکها، کانالکشی، جدولگذاری، سرویسهای بهداشتی و آسفالت تعریف و برای اجرا در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه دیگر نیز در دست اقدام است که بخش مهمی از آن به عملیات آسفالت اختصاص دارد و اجرای آن در روزهای آینده آغاز خواهد شد.
شهردار دوگنبدان افزود: با احتساب تعدیلها و افزایش هزینهها، مجموع ارزش پروژههای عمرانی تعریفشده به حدود یک هزار میلیارد تومان میرسد.
وی همچنین به دو پروژه «پارک سرمایهگذاری» و «پارک مادر و کودک» اشاره کرد و گفت: برای این دو پروژه به ترتیب حدود ۲۵۰ و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده بود و مناقصه آنها نیز برگزار شد، اما به دلیل نرسیدن نصاب پیمانکاران به حد قانونی، فرآیند مناقصه به مرحله تجدید رسید و با توجه به محدودیت منابع و جلوگیری از ایجاد تعهد جدید، اجرای آنها فعلاً متوقف شده است.
توضیح شهردار درباره کانال پر از زباله بازار روز
شهردار دوگنبدان درباره کانال پر از زباله که توسط نماینده مردم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر شده بود، گفت: این کانال که در محدوده محله بازار روز شهر قرار گرفته، در دیماه ۱۴۰۴ درخواست تعمیر آن به علت فرسودگی کف و دیواره به جلسه کمیته انطباق ارائه شد، اما به دلیل اینکه اعتبار مورد نیاز از سقف بودجه بالاتر بود، این درخواست رد و با بازسازی آن مخالفت شد.
قشقایی با بیان اینکه حدود ۳۰ کیلومتر کانال در سطح شهر وجود دارد که بیشتر آنها نیازمند بازسازی و تعمیرات هستند، بیان کرد: در سال گذشته حداقل ۶ مورد ساماندهی کانالهای مختلف برای اخذ اعتبار به کمیته انطباق معرفی کردیم که متأسفانه به دلیل در صورتجلسه نبودن و بالاتر بودن اعتبار از سقف بودجه، رد شدند.
«با تخریب دیگران بزرگ نمیشویم»
قشقایی در مورد هجمههای متفاوت علیه شهرداری دوگنبدان افزود: شاخص توسعه زیرساختی استان و شهرستان ما نسبت به متوسط ملی عقب است؛ ما از جای دیگری نیامدهایم و بچه همین شهر هستیم، بنابراین باید همه تلاش کنیم در حوزه شهری پروژه تعریف و زمینه جذب سرمایه و ایجاد ارزش افزوده برای مردم را فراهم کنیم.
شهردار دوگنبدان تصریح کرد: کار تقابلی وجود ندارد؛ اگر مردم خدمات ارائهشده را تاکنون در زندگی خود حس نکردهاند، هرچقدر هم ما بگوییم و فریاد بزنیم، بیتأثیر است.
وی با بیان اینکه تقابل ما در اولویتهای نیازهای مردم است، خاطرنشان کرد: ما هم پروژههای کلان و بزرگ را دوست داریم، چراکه اجرای آنها در کیفیت زندگی مردم تأثیر دارد، اما اولویت ما رفع نیازهای زیرساختی مردم است که مدام به شورا و شهرداری مراجعه میکنند.
قشقایی مشکل اصلی شهر دوگنبدان را عبور و مرور شهری و ترافیک دانست و تصریح کرد: با توجه به گسترش شهر و افزایش خودروها، حجم ترافیک در حال حاضر و سالهای آینده به معضل بزرگی تبدیل خواهد شد و از همین الان باید با گسترش بلوارها به فکر این معضل شهری باشیم.
وی با بیان اینکه همه باید به مدیریت شهری برای رفع مشکلات و ترافیک کمک کنند، گفت: اگر اتصال و توسعه بلوارهای محلات و کنار جادههای اصلی را انجام ندهیم، عبور و مرور مردم به خطر میافتدو این جزو اولویتهای اصلی ما است.
بازسازی خیابان امینی و کوچه ایرانسلها
شهردار دوگنبدان درباره بازسازی خیابان امینی و کوچه ایرانسلهای مرکز شهر گفت: این دو پروژه الگویی جدید از اجرای طرح محرک خیابان بلادیان زیبا در بافتهای دیگر شهر است.
وی افزود: گرچه مردم و مغازهداران در این مدت دچار آسیب شدند، اما تمامی زیرساختهای این محلات انجام شده و بهزودی با صبوری مردم، این محلات نمای زیبایی به خود خواهند گرفت.
قشقایی تأکید کرد: شهرداری یک دستگاه خدماترسان مهم است و نباید با مناقشات خود، مردم و این نهاد را دچار حاشیه کنیم.
وی گفت: ما با تخریب دیگران بزرگ نمیشویم؛ متأسفانه این فرهنگ در بین ما رایج شده که تخریب دیگران را هنر میدانیم، درحالیکه ما از خیلی شاخصها عقب هستیم و باید تلاش کنیم به نتیجه مطلوب برسیم، نه اینکه همدیگر را تخریب کنیم.
شهردار دوگنبدان افزود: همه ما برای شرایط فعلی که در شهرستان حاکم است مسئول هستیم و نباید تقصیر و قصورها را گردن دیگری بیندازیم.
وی با بیان اینکه نباید مردم را درگیر مناقشات بیاثر خود کنیم، افزود: ممکن است نماینده و فرماندار شهرستان با ما اختلاف دیدگاهی داشته باشند، ولی نباید اثرات آن در زندگی مردم وارد شود؛ ما باید در کنار هم شهر را توسعه دهیم و تقابلهای بیتأثیر ما نتیجهای برای مردم ندارد.
قشقایی ادامه داد: بیشتر سرمایههای مهم انسانی ما از این شهر به واسطه حواشی مهاجرت کردهاند و در شهرها و استانهای دیگر کار میکنند و این سؤال برای ما باقی میماند که چه عواملی باعث شده آنها به شهر خود برنگردند؛ این شهر نباید دافعه آن بیشتر از جاذبه باشد.
یک ریال از حق آلایندگی صرف حقوق پرسنل نشده است
معاون مالی شهرداری دوگنبدان نیز در تکمیل تشریح نحوه هزینهکرد اعتبارات آلایندگی گفت: طبق ماده ۸ تصویبنامه هیئت وزیران درباره عوارض آلایندگی، قانون به صراحت میگوید دستگاههایی که عوارض آلایندگی دریافت و مصرف میکنند، مکلفاند حداقل ۵۰ درصد این عوارض را برای بهسازی و توسعه فضای سبز، توسعه ناوگان حملونقل عمومی با اولویت فناوریهای نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلایندهها و تصفیه و بازچرخانی آب هزینه کنند و ۵۰ درصد مابقی در اختیار همان دستگاه است.
میثم نارکی با بیان اینکه در هیچ قانونی تصویب نشده است که همه حق آلایندگی باید در پروژههای عمرانی هزینه شود، افزود: با وجود اینکه حق استفاده از ۵۰ درصد حق آلایندگی را در جهت اعتبارات شهرداری داشتیم، حتی یک ریال از این پول در راستای حقوق و رفاهیات پرسنل شهرداری هزینه نشده است.
وی در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره خریدهای انجامشده از محل اعتبارات آلایندگی اظهار کرد: برخی میگویند این اعتبارات باید صرفاً به کارهای عمرانی اختصاص یابد، در حالی که در هیچ قانونی چنین الزامی وجود ندارد. وقتی یک بلوار احداث میشود، نیاز به چراغ، کابل برق، لامپ، خطکشی، مبلمان شهری و تجهیزات جانبی دارد که همه اینها باید از همین منابع تأمین شود. بنابراین صرفاً کار عمرانی نیست و هزینههای جانبی آن نیز از همین محل تأمین میشود.
خرید ماشینآلات و اتوبوس با اعتبارات آلایندگی
معاون مالی شهرداری دوگنبدان درباره راکد ماندن پول آلایندگی افزود: بخش اعظم این پول صرف خرید ماشینآلات عمرانی و اتوبوسهای حملونقل عمومی که نیاز اساسی بود، شده است و همین حالا قیمت همان تجهیزات در بازار فعلی یک همت است؛ بنابراین ما کوتاهی در نگه داشتن این پول نداشتیم.
نارکی با اشاره به بازرسیهای متعدد از اسناد مالی شهرداری تصریح کرد: نهادهای نظارتی متعددی اسناد ما را بررسی کردهاند و هیچ تخلفی گزارش نشده است.
وی افزود: اگر ما قصد سوءاستفاده داشتیم، میتوانستیم این پول را صرف هزینههای جاری و حقوق پرسنل کنیم تا فشار کار را کاهش دهیم، اما ما معتقدیم این پول متعلق به مردم و این شهر است و باید در جهت توسعه و آبادانی هزینه شود.
معاون مالی شهرداری دوگنبدان گفت: هر چیزی که در توان داشتیم انجام دادیم، اما باز هم معتقدیم برای مردم کم گذاشتهایم و باید بیشتر تلاش کنیم.
پیشبینی خسارت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومانی
نارکی با اشاره به عدم تخصیص ۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی در سال ۱۴۰۳ و تخصیص صفر در سال ۱۴۰۴ هشدار داد: اگر این اعتبارات بهموقع تخصیص مییافت، امروز با شکایتهای حقوقی متعددی مواجه نبودیم.
وی افزود: پیشبینی میشود شهرداری به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران، مجبور به پرداخت حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت شود.
معاون مالی شهرداری دوگنبدان با انتقاد از رویه هیئت تطبیق در رد مصوبات شورا گفت: ما موافقتنامهای تنظیم کردیم و شورا مصوب کرد که از محل درآمدهای داخلی، بخشی از بدهیها را پرداخت کنیم، اما متأسفانه این مصوبه نیز توسط هیئت تطبیق رد شد و همین موضوع باعث شد پیمانکاران به مراجع قضایی شکایت کنند.
وی به پروژههای نیمهتمام نیز اشاره کرد و گفت: کانالهایی مانند کانال آقای حیدری که ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، در بارندگیها با مشکلات جدی مواجه میشود، اما ما اجازه نداریم بدون مصوبه شورا، بودجهای برای ادامه این پروژهها اختصاص دهیم.
توضیح درباره وام کارکنان شهرداری
نارکی در پاسخ به انتقادات درباره پرداخت وام به پرسنل توضیح داد: ما از محل سپردهای که در بانک داشتیم، هیچگاه اجازه نداریم اصل پول عوارض آلایندگی را سپردهگذاری کنیم، اما بانک پیشنهاد داد که از محل سود و رسوب این حساب، به پرسنل شهرداری وام اعطا کنیم.
وی افزود: این وامها حدود ۲۰۰ میلیون تومان به صورت قرضالحسنه به کارکنان پرداخت شد. پرسنل شهرداری قشر مرفهی نیستند و این کمکها برای رفع مشکلات معیشتی آنها انجام شد.
معاون مالی شهرداری دوگنبدان ادامه داد: متأسفانه برخی رسانهها این اقدام را به عنوان خیانت یا جنایت جلوه دادند، در حالی که این وامها از محل سود سپرده و نه از اصل پول آلایندگی پرداخت شده است.
نارکی تأکید کرد: تمامی هزینههای شهرداری از محل اعتبارات آلایندگی، مرحله به مرحله و بر اساس صورتوضعیتهای رسمی و خریدهای انجامشده هزینه شده و هیچ ریالی خارج از چارچوب قانونی صرف نشده است.
توضیح درباره هزینه ۷۰ میلیاردی خرید درخت
وی در مورد هزینهکرد ۷۰ میلیارد تومانی شهرداری از عوارض آلایندگی برای خرید درخت نیز گفت: این مبلغ بابت هزینهکرد مبلمان شهری از جمله آهنآلات، مصالح ساختمانی و هزینههای زیرساختی شهرداری در طول یک سال هزینه شده است و هزینه بزرگی نیست که برخی دوستان بیانصافی کرده و در رسانهها روی آن مانور میدهند.
نارکی در پایان تأکید کرد: اعتبارات آلایندگی باید در مسیر قانونی و برای توسعه، آبادانی، بهبود زیرساختها، فضای سبز، حملونقل، مدیریت پسماند و رفع مشکلات شهری هزینه شود و شهرداری دوگنبدان نیز خود را موظف به پاسخگویی و ارائه گزارش شفاف درباره نحوه هزینهکرد این منابع میداند.
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